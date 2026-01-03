このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第953回

旅行・通勤の相棒に：GORE-TEX採用「MW880G」が30%OFFで今が買い時

2026年01月03日 18時10分更新

文● さわ、金子　編集⚫︎ ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

アマゾンでニューバランスのMW880G GORE-TEXを入手

ニューバランスのMW880G GORE-TEXが30%オフ！

　雨の日の外出や通勤、旅行先での街歩きなど、「天候を気にせず安心して履ける一足」を探している人におすすめのニューバランスのMW880G GORE-TEXが30%オフの13,851円で登場！

　年始の外出は、初売りや帰省、旅行などで「歩く量」が一気に増えがち。しかも天気が読みにくい時期なので、足元の快適さがそのまま一日の満足度に直結します。今回はニューバランスのGORE-TEX採用ウォーキングシューズ「MW880G」を、参考価格との比較で“買い時”を整理しつつ、サイズ選びの注意点もあわせて確認します。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ニューバランスのMW880G GORE-TEXの特徴

　MW880G GORE-TEXは、「MW880G」メンズモデルにFRESH FOAMソールを搭載したモデルです。

　クッション性が向上し、長時間の歩行でも足への負担を軽減。ウォーキングはもちろん、通勤や旅行など、歩く時間が長くなりがちなシーンでも快適な履き心地をサポートします。

　また、ガセット全体からタン部分までGORE-TEXメンブレンを搭載することで、雨の侵入に対するガード力もアップ。

　天候を問わず安心して履ける一足に仕上がっています。

　カラーはウォーキング、旅行、ビジネスシーンにもなじみやすいベーシックなデザインを採用。足入れのしやすい2Eと4Eの2ウイズ展開で、幅広の足にも対応します。

まとめ

参考価格：19,800円

現在の価格：13,851円［30%OFF］

　ニューバランスのMW880G GORE-TEXは耐水性・クッション性・安定感をバランスよく備えた、実用性の高いウォーキングシューズです。

　なお、靴は同じモデル名でもカラー・ウイズ（2E/4E）・サイズで価格や在庫が動くことがあります。購入前は販売ページで「表示価格」「返品条件」「サイズ表」をひと通りチェックしておくのがおすすめです。特にGORE-TEX系はフィット感が硬めに感じることもあるので、レビューの“普段より上げ下げしたか”の声を拾ってから決めると失敗しにくいです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

アマゾンでニューバランスのMW880G GORE-TEXを入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン