旅行・通勤の相棒に：GORE-TEX採用「MW880G」が30%OFFで今が買い時

ニューバランスのMW880G GORE-TEXが30%オフ！

雨の日の外出や通勤、旅行先での街歩きなど、「天候を気にせず安心して履ける一足」を探している人におすすめのニューバランスのMW880G GORE-TEXが30%オフの13,851円で登場！

年始の外出は、初売りや帰省、旅行などで「歩く量」が一気に増えがち。しかも天気が読みにくい時期なので、足元の快適さがそのまま一日の満足度に直結します。今回はニューバランスのGORE-TEX採用ウォーキングシューズ「MW880G」を、参考価格との比較で“買い時”を整理しつつ、サイズ選びの注意点もあわせて確認します。

ニューバランスのMW880G GORE-TEXの特徴

MW880G GORE-TEXは、「MW880G」メンズモデルにFRESH FOAMソールを搭載したモデルです。

クッション性が向上し、長時間の歩行でも足への負担を軽減。ウォーキングはもちろん、通勤や旅行など、歩く時間が長くなりがちなシーンでも快適な履き心地をサポートします。

また、ガセット全体からタン部分までGORE-TEXメンブレンを搭載することで、雨の侵入に対するガード力もアップ。

天候を問わず安心して履ける一足に仕上がっています。

カラーはウォーキング、旅行、ビジネスシーンにもなじみやすいベーシックなデザインを採用。足入れのしやすい2Eと4Eの2ウイズ展開で、幅広の足にも対応します。

まとめ

参考価格：19,800円

現在の価格：13,851円［30%OFF］

ニューバランスのMW880G GORE-TEXは耐水性・クッション性・安定感をバランスよく備えた、実用性の高いウォーキングシューズです。

なお、靴は同じモデル名でもカラー・ウイズ（2E/4E）・サイズで価格や在庫が動くことがあります。購入前は販売ページで「表示価格」「返品条件」「サイズ表」をひと通りチェックしておくのがおすすめです。特にGORE-TEX系はフィット感が硬めに感じることもあるので、レビューの“普段より上げ下げしたか”の声を拾ってから決めると失敗しにくいです。

