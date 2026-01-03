Amazonセール情報大紹介！ 第923回
もう値上げに怯えない！買い切り「Office Home 2024」が9%オフ
2026年01月03日 18時00分更新
【Amazon.co.jp】Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版登場！
Microsoft Office Home 2024（永続版）カード版が、Amazon.co.jpでセール中です。参考価格34,477円のところ、9%オフの31,390円で購入可能です。
年明けは、家計の固定費を見直すタイミング。動画配信や音楽だけでなく、仕事や学習で使うツールも“気づけば月額”が増えがちです。Officeも例外ではなく、更新や値上げの話題が出るたびに「必要だけど、これ以上は払いたくない…」と思った人も多いはず。
Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版の魅力
① 快適な作業をサポート
Office 2024では、アプリの切り替えや検索機能などがよりスムーズになっています。資料作成やデータ処理が快適になり、日常作業の効率化が期待できます。
② より伝わる資料作り
PowerPointではビデオや音声に字幕を追加でき、誰にでもわかりやすい資料作りが可能です。WordやExcelではアクセシビリティ対応ツールがまとめられており、多様なニーズに配慮した文書作成がスムーズに行えます。
③ Windows／Mac両対応の永続ライセンス
Windows 11、10はもちろん、macOSにも対応しており、PC2台まで永続で利用可能です（マイクロソフトによるサポートは2029年10月9日まで）。異なるOSを使い分ける方や長く同じOfficeを使いたい方に最適です。
なお、日本マイクロソフトのWebページによると、「日本で購入するお客様の場合は、日本のライセンスが適用されます」とのことで、「2台のWindows PCまたはMacで使用可能」「商用利用が可能」とされています。
お買い得価格で手に入る！
買い切りOfficeは、一度入れてしまえば“更新通知に追われない”のが最大のメリット。毎月の固定費が増えるのがイヤ、でも必要な機能はちゃんと欲しい——そんな現実派にちょうどいい落としどころです。
買い切りのOfficeは、一度入れてしまえば“毎月の支払い”や“更新のタイミング”に追われないのが魅力です。とはいえ、購入形態（オンラインコード版／カード版）や返品条件、対応OSなどは購入時の表示で変わることもあります。価格・ポイント・返品可否・対応環境は、注文直前に商品ページで最終確認してから進めるのがおすすめです。
