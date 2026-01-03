Amazonセール情報大紹介！ 第935回
思ったより“いい”のに安い 11インチタブレット「T8015」がセール中
2026年01月03日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
PHILIPSの11インチタブレット「T8015」が22,780円に、いまの価格と見どころを整理
年末年始に向けて、動画視聴やWeb閲覧をより快適に楽しめる大画面タブレットを探している人は多いはず。スマートフォンでは画面が小さく、ノートPCを立ち上げるほどでもない――そんな場面で活躍するのが、11インチクラスのAndroidタブレットです。
今回紹介するのは、PHILIPS（フィリップス）の11インチAndroidタブレット「T8015」。現在Amazonでは、Amazonタイムセール「スマイルSALE 初売り」として、参考価格36,980円から38%引きの22,780円で購入可能です。
スマホより大きく、ノートPCより軽い。そんな“ちょうどいい画面”を求めて、タブレットに戻ってくる人が増えています。今回取り上げるPHILIPS「T8015」は、11インチの1920×1200表示に加えて90Hz対応、MediaTek G99搭載で、動画視聴やブラウジング中心の用途を気持ちよくこなせるタイプ。セール時は2万円台で狙えるので、「安いタブレットは不安だけど、iPadほどは要らない」という層の現実解になりそうです。
T8015の注目ポイント：11インチFHD×90Hzで操作が快適
11型Android タブレット「T8015」の最大の特徴は、価格に対して画面性能がしっかりしている点です。
11インチ（1920×1200）で文字も動画も見やすい
11インチ・1920×1200ドットのフルHDディスプレイを搭載。Webページの文字や電子書籍、動画視聴でも情報量が多く、スマートフォンとの差をはっきり感じられます。
90Hz対応でスクロールがなめらか
リフレッシュレートは90Hz。一般的な60Hzディスプレイと比べると、スクロールや画面切り替えが滑らかで、SNSやブラウジング時の体感が良好です。
※WidevineはL3対応のため、Netflixの再生画質はSDまでとなります。
MediaTek G99搭載、普段使いに向いた処理性能
11型Android タブレット「T8015」のCPUにはMediaTek G99（6nmプロセス）を採用。AnTuTuベンチマークでは40万点前後のスコアで、日常用途を快適にこなす性能です。
Web・動画・学習用途なら不満は出にくい
YouTube視聴、Web閲覧、SNS、オンライン学習などはスムーズ。アプリ切り替えも比較的軽快で、動作のもたつきを感じにくい構成です。
バッテリー8000mAh・GPS・顔認証で使い勝手を底上げ
日常利用を支える基本機能もしっかり揃っています。
8000mAhバッテリーで外出時も安心
8000mAhの大容量バッテリーを搭載。動画視聴や調べもの中心なら、バッテリー残量を気にせず使いやすい設計です。18Wの急速充電にも対応しています（充電器は別売）。
GPS・顔認証・デュアルスピーカー対応
- GPS搭載でナビ用途にも対応
- 顔認証によるロック解除
- デュアルスピーカーで動画視聴時の没入感を向上
価格帯を考えると、装備は充実しています。
スペック早見：11型Android タブレット「T8015」の主要仕様
- CPU：MediaTek G99（6nm）8コア
- ディスプレイ：11インチ／1920×1200
- リフレッシュレート：90Hz
- RAM：6GB（＋仮想10GB）
- ストレージ：128GB（microSDで最大1TB拡張）
- OS：Android 15（GMS認証）
- バッテリー：8000mAh
- 通信：Wi-Fi（2.4GHz/5GHz）、Bluetooth 5.2
- カメラ：13MP（背面）／5MP（前面）
まとめ：大画面Androidタブレットを2万円台で探すなら有力候補
11型Android タブレット「T8015」は、「動画・Web・調べものを快適に使える大画面タブレットを、価格を抑えて手に入れたい」という人に向いた1台です。
なお、ストリーミング用途で買う場合は、アプリ側の仕様で再生画質が制限されることがあります（本機はWidevine L3のためNetflixはSD再生）。一方で、YouTube視聴やWeb、学習、車載ナビのような“普段使い”では、画面サイズと動作のバランスが取りやすいのが魅力。購入時はセール価格に加えて、ポイントアップのエントリー要否やクーポン有無、出品者（正規販売店表記）もあわせて確認すると安心です。
価格は変動するため、購入前には参考価格ではなく実売価格を確認し、ケースや保護フィルムも含めて検討するのがおすすめです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第978回
トピックス【6.5万円】新品じゃなくて正解かも。X1 Carbon整備済みが“ちょうどいい”
-
第963回
トピックス11インチGalaxy Tab A9+が28,364円、参考価格比で約7,400円引き
-
第953回
トピックス旅行・通勤の相棒に：GORE-TEX採用「MW880G」が30%OFFで今が買い時
-
第952回
トピックス年末の整理整頓がはかどる！家庭用テプラ「SR45」が今お買い得
-
第945回
トピックス空港移動をラクにしたい人へ。サムソナイト軽量スーツケースが割引
-
第943回
トピックス50V型4K＋重低音立体音響、REGZA「50Z570L」が9万円台に（2022年モデル）
-
第942回
トピックス机下の冷え対策に：北国のこたつ足元ヒーター、クーポンで6,999円（～1/2）
-
第941回
トピックスRyzen 7／16GB／1TB SSDのVivobook 15がセールに登場、仕事用にも余裕の構成
-
第934回
トピックス「moto g05」8GB／128GBが24％オフ。大画面・大容量バッテリー搭載のSIMフリースマホ
-
第934回
トピックスレシート管理を“ためない仕組み”に：ScanSnap iX2500（参考価格比24%オフ）
- この連載の一覧へ