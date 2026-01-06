人類の問題のほとんどは湯船で解決できる『テルマエ・ロマエル』が全6巻で84円というぶっ壊れ価格でセール中【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

『テルマエ・ロマエ』が壊れました。全6巻で84円です。いいですか、1冊ではないですよ。全巻併せて84円です。どうなってんの!?

「マンガ大賞2010」と「第14回手塚治虫文化賞短編賞」をW受賞し、阿部寛の主演で映画化までされた原作漫画が、セールとはいえこの価格。これだけ安くて面白いと、もうすべてのKindle端末にあらかじめ全6巻をプリインストールしておいて、84円上乗せして売ればいいのではとさえ思えてくる。

お風呂ひとつで歴史は動くという哲学が深すぎる

テルマエ・ロマエ

ヤマザキ マリ (著)

全6巻（完結）

第1巻

作品紹介

タイムスリップしてきた古代ローマの設計技師ルシウスが日本の銭湯文化に衝撃を受ける爆笑コメディ。



ガチ歴史考証と文化比較を笑いのペーソスに、西欧人から見た日本の風呂が、いかにガラパゴス的で、しかしながら究極の進化を遂げているかを紐解く。



移民問題で取り沙汰されることも多い異文化の衝突を笑いに昇華させ、読み終える頃には心身ともに「良い湯加減」に。歴史への敬意とシュールな諧謔が同居する、唯一無二の入浴譚。