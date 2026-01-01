Amazonセール情報大紹介！ 第923回
Core i7-13620H＋16GB＋512GB！Office 2024付きIdeaPad Slim 3が24%オフ
2026年01月01日 15時05分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】Lenovo ノートPC IdeaPad Slim 3 14インチ 83K00073JP登場！
LenovoのノートPC「IdeaPad Slim 3」（Core i7-13620H／Office Home & Business 2024搭載）が、Amazonタイムセールに登場しました。
高性能Core i7プロセッサーと16GB DDR5メモリを搭載したこのモデルが、参考価格145,200円のところ、24％オフの109,800円で手に入るお得な機会です。
年始は仕事や学習の準備でPCを新調したくなる時期。とはいえ、性能・携帯性・Officeの有無まで揃えると、意外と選択肢が絞られます。今回は、Core i7-13620H＋16GBメモリ＋SSD 512GBに加えてOffice Home & Business 2024も搭載した「IdeaPad Slim 3（83K00073JP）」の要点を、仕様ベースで整理します。
Lenovo ノートPC IdeaPad Slim 3 14インチ 83K00073JPの特徴
① Core i7HプロセッサーとDDR5メモリ
インテル Core i7-13620Hプロセッサー（10コア）と16GB DDR5-4800 SDRAMを搭載。高い動作速度で日々の作業が快適に行えます。
② Office Home & Business 2024付きで届いたその日から使える
Microsoft 365 Basic（1年目無料）とOffice Home & Business 2024が付属。届いたその日から仕事や学習にすぐに活用できる即戦力モデルです。
③ 軽量1.39kg、最大14.1時間駆動、Wi-Fi 7対応
本体重量は約1.39kgと軽量で、最大14.1時間駆動（JEITA2.0基準）を実現。Wi-Fi 7とBluetooth v5.4に対応し、高速なワイヤレス接続が可能です。
商品仕様
・【OS】Windows 11 Home 64bit（日本語版）
・CPU：インテル Core i7-13620H
・メモリ：16GB
・SSD：512GB（PCIe NVMe/M.2）
・ディスプレイ：LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶（1920×1200、16:10、約1,677万色）、光沢なし
・インターフェース：Type-C USB3.2 Gen1×1（Power delivery対応、DisplayPort出力対応）、Type-A USB3.2 Gen1×2、HDMI×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック×1
・ネットワーク：Wi-Fi 7対応（IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth v5.4
お買い得価格で手に入る！
この機会に、約3.5万円お得な価格で高性能なIdeaPad Slim 3を手に入れてください。
スペックは同じでも、価格や在庫、ポイント還元は日々変動します。購入前は、**販売元（Amazon.co.jpかどうか）と、参考価格/過去価格との比較条件、そしてOffice同梱（Officeあり/なし）**の選択状態をあらためて確認しておくと安心です。
※価格はモデルや販売状況により変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第978回
トピックス【6.5万円】新品じゃなくて正解かも。X1 Carbon整備済みが“ちょうどいい”
-
第963回
トピックス11インチGalaxy Tab A9+が28,364円、参考価格比で約7,400円引き
-
第952回
トピックス年末の整理整頓がはかどる！家庭用テプラ「SR45」が今お買い得
-
第945回
トピックス空港移動をラクにしたい人へ。サムソナイト軽量スーツケースが割引
-
第943回
トピックス50V型4K＋重低音立体音響、REGZA「50Z570L」が9万円台に（2022年モデル）
-
第942回
トピックス机下の冷え対策に：北国のこたつ足元ヒーター、クーポンで6,999円（～1/2）
-
第934回
トピックス「moto g05」8GB／128GBが24％オフ。大画面・大容量バッテリー搭載のSIMフリースマホ
-
第934回
トピックスレシート管理を“ためない仕組み”に：ScanSnap iX2500（参考価格比24%オフ）
-
第933回
トピックス映像も音も、ちゃんと満足。55インチ倍速液晶REGZA「55E670R」が20％オフ！
-
第931回
トピックス参考価格5万0800円→割引で4万円台！DellのAmazon限定4Kモニター
-
第930回
トピックス“ちょい暖”に最適？コンパクトでオシャレなDe'Longhi「カプスーラデスク」がお得
- この連載の一覧へ