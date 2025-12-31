このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第963回

11インチGalaxy Tab A9+が28,364円、参考価格比で約7,400円引き

2025年12月31日 21時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazon.co.jp】Samsung Galaxy Tab A9+（Wi-Fiモデル）登場！

　Samsung純正のAndroidタブレット「Galaxy Tab A9+（Wi-Fiモデル）」が、Amazonで割引販売中。参考価格35,800円のところ、21%オフの28,364円で販売されています。

　年末年始は、動画視聴や電子書籍、調べ物など“ながら作業”が一気に増える時期。スマホだけだと画面が小さく感じる人は、手頃な11インチ級タブレットを1台用意しておくと快適さが段違いです。今回はSamsung純正の「Galaxy Tab A9+（Wi-Fiモデル）」が、Amazonで割引価格になっていたのでピックアップします。

　11インチの大画面、クワッドスピーカー、拡張マルチタスクなど、日常利用で使い勝手の良い基本性能を備えた1台です。

アマゾンでSamsung Galaxy Tab A9+（Wi-Fiモデル）を入手

Samsung Galaxy Tab A9+（Wi-Fiモデル）の魅力

① 滑らかな動きの11インチ鮮やかディスプレイ 

　11.0インチの大型ディスプレイを搭載。最大90Hzのリフレッシュレートに対応しているため、映像の動きが非常に滑らかで、動画視聴を快適に楽しめます。

② クアッドスピーカーのリッチなサウンド

　包み込むようなオーディオ体験を実現するクアッドスピーカーで、映画や音楽の臨場感を高めます。

③ 3画面分割も可能な高いマルチタスク性能

　画面を最大3分割して、複数のアプリケーションを同時に表示できる「マルチタスク体験」が可能です。動画を観ながらメモを取ったり、SNSを確認したりと、効率的に作業をこなせます。

お買い得価格で手に入る！

　Samsung純正の安心感に加え、滑らかな11インチ大画面と迫力のサウンドを兼ね備えた、コスパ抜群のタブレットを、このお得な機会にチェックしてみてください。

　価格は変動しやすいので、記事公開後に元の価格へ戻る可能性もあります。購入する場合は、商品ページで「参考価格」や表示中の割引率、配送予定日を最終確認してからカートインするのがおすすめ。動画・読書・調べ物が中心なら、11インチ＋90Hz＋クワッドスピーカーの組み合わせは満足度が高いはずです。

※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。

アマゾンでSamsung Galaxy Tab A9+（Wi-Fiモデル）を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン