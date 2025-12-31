【プライム限定】Ryzen 5 7430U搭載「Kron Mini K1」が参考価格から28％オフで登場

Amazonセール情報大紹介！ 第915回
ACEMAGIC「Kron Mini K1」登場！コンパクトで高性能なミニPC
ACEMAGICの人気製品「Kron Mini K1 ミニPC」が、Amazonプライム会員限定として割引販売中です。 6コア12スレッドのAMD Ryzen 5 7430Uを搭載し、最大4.3GHzの高クロック動作を実現。
参考価格75,998円が、Amazonプライム会員なら28%オフの54,998円に！
ミニPCは、省スペースで設置できる反面、「性能は十分？」「端子は足りる？」「拡張できる？」など選ぶポイントが多いジャンルです。今回紹介するACEMAGIC「Kron Mini K1」は、Ryzen 5 7430U搭載で普段使いから軽めの制作作業まで視野に入る1台。机の上を広く使いたい人や、ノートPC代わりに据え置きで運用したい人は要チェックです。※価格はAmazonの表示・条件（プライム会員価格など）により変動します。
手のひらサイズに凝縮されたパワー
本体サイズはわずか128×128×41mm・重量0.5kg。 小型ながら3画面同時出力＆4K@60Hzに対応し、 HDMI・DisplayPort・Type-Cで幅広いデバイスと接続可能です。
届いてすぐ使える高性能設計
Windows 11 Proをプリインストール。 512GB SSD（最大4TBまで拡張）と最大64GBメモリ対応で、 動画編集・オンライン学習・ビジネス用途まで快適にこなせます。
安定した通信と省エネ性能
Wi-Fi 6とBluetooth 5.2で高速通信を実現。 さらにTDP 28Wの省電力設計で環境にも優しい。 静音ファンとダブル排気構造により、長時間の作業でも安定動作します。
安心の18ヶ月保証＆24時間サポート
購入後も18ヵ月保証で安心。 小型・高性能・省スペースを求めるユーザーに最適な1台です。
今なら超お得！
参考価格から28/％オフの54,998円で手に入るこのチャンスをお見逃しなく。
なお、ミニPCはモニターやキーボード／マウスなど周辺機器の構成で使い勝手が大きく変わります。購入前に、設置場所（VESA利用の有無）や必要な映像出力（HDMI／DP／Type-C）、ストレージ増設の予定をざっくり決めておくと失敗しにくいです。価格やクーポン／会員条件は変動するため、購入時点のAmazon表示を必ず確認してください。
