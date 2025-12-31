【プライム限定】Ryzen 5 7430U搭載「Kron Mini K1」が参考価格から28％オフで登場

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

ACEMAGIC「Kron Mini K1」登場！コンパクトで高性能なミニPC

ACEMAGICの人気製品「Kron Mini K1 ミニPC」が、Amazonプライム会員限定として割引販売中です。 6コア12スレッドのAMD Ryzen 5 7430Uを搭載し、最大4.3GHzの高クロック動作を実現。



参考価格75,998円が、Amazonプライム会員なら28%オフの54,998円に！

ミニPCは、省スペースで設置できる反面、「性能は十分？」「端子は足りる？」「拡張できる？」など選ぶポイントが多いジャンルです。今回紹介するACEMAGIC「Kron Mini K1」は、Ryzen 5 7430U搭載で普段使いから軽めの制作作業まで視野に入る1台。机の上を広く使いたい人や、ノートPC代わりに据え置きで運用したい人は要チェックです。※価格はAmazonの表示・条件（プライム会員価格など）により変動します。

手のひらサイズに凝縮されたパワー

本体サイズはわずか128×128×41mm・重量0.5kg。 小型ながら3画面同時出力＆4K@60Hzに対応し、 HDMI・DisplayPort・Type-Cで幅広いデバイスと接続可能です。

届いてすぐ使える高性能設計

Windows 11 Proをプリインストール。 512GB SSD（最大4TBまで拡張）と最大64GBメモリ対応で、 動画編集・オンライン学習・ビジネス用途まで快適にこなせます。

安定した通信と省エネ性能

Wi-Fi 6とBluetooth 5.2で高速通信を実現。 さらにTDP 28Wの省電力設計で環境にも優しい。 静音ファンとダブル排気構造により、長時間の作業でも安定動作します。

安心の18ヶ月保証＆24時間サポート

購入後も18ヵ月保証で安心。 小型・高性能・省スペースを求めるユーザーに最適な1台です。

今なら超お得！

参考価格から28/％オフの54,998円で手に入るこのチャンスをお見逃しなく。

なお、ミニPCはモニターやキーボード／マウスなど周辺機器の構成で使い勝手が大きく変わります。購入前に、設置場所（VESA利用の有無）や必要な映像出力（HDMI／DP／Type-C）、ストレージ増設の予定をざっくり決めておくと失敗しにくいです。価格やクーポン／会員条件は変動するため、購入時点のAmazon表示を必ず確認してください。