Core Ultra 7×14型OLEDのZenbook 14が17％オフ、16GBメモリ＋1TB SSDで作業も快適

【Amazonタイムセール】ASUS ノートPC「Zenbook 14 OLED UX3405MA」登場！

ASUSのノートPC「Zenbook 14 OLED UX3405MA」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格189,800円のところ、17%オフの156,800円で販売中です。

インテルCore Ultra 7プロセッサー、16GBメモリ、1TB SSDを搭載し、鮮やかなOLEDディスプレイと長時間バッテリーで毎日の作業を快適にこなせる一台です。

ノートPCを新調するなら、性能だけでなく「画面の見やすさ」や「持ち運びやすさ」も妥協したくないところ。今回のセールでは、Core Ultra世代の処理性能とOLEDディスプレイの見映えを両立した14型モデルが値下げ対象になっています。仕事・学習・クリエイティブ用途まで幅広く使える構成なので、買い替え候補としてスペックを整理しながらチェックしてみましょう。

ASUS ノートPC「Zenbook 14 OLED UX3405MA」の魅力

① インテル AI Boostによる「次世代の高速処理」

インテルCore Ultraプロセッサーを搭載し、専用のAIエンジン「インテル AI Boost」を内蔵。あらゆるタスクを高い電力効率で実行できます。

② 息を呑む色彩を放つ「14型 有機EL」ディスプレイ

アスペクト比16:10の鮮やかな有機EL（OLED）ディスプレイを搭載。圧倒的なコントラスト比と豊かな色表現により、映像のディテールまで鮮明に映し出します。

③ 1.22kgの極薄軽量ボディ

厚さわずか14.9mm、重量は約1.22kgという軽さを実現しながら、米国軍用規格MIL-STD 810Hに準拠した堅牢性を両立。さらに、最長約21時間のバッテリー駆動を誇ります。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット

【ディスプレイ】14.0型 OLED（有機EL）、グレア、1,920×1,200ドット（60Hz）

【バッテリー駆動】約21.0時間（JEITA測定法2.0）

【CPU】インテル Core Ultra 7 プロセッサー 155H

【メモリ】16GB LPDDR5X-7467

【グラフィックス】インテル Arc グラフィックス（CPU内蔵）

【ストレージ】1TB（PCI Express 4.0×4接続 NVMe／M.2）

【USBポート】Thunderbolt 4（Type-C／Power Delivery対応）×2 ※データ転送と映像出力、本機への給電をサポート、USB3.2（Type-A/Gen1）×1

【通信機能】無線LAN:IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.3

お買い得価格で手に入る！

高精細な14型OLEDディスプレイ、Core Ultra 7プロセッサー、16GBメモリ、1TB SSDと、日常用途から負荷のかかる作業まで幅広く対応できる構成が魅力のノートPCです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

なお、同じZenbook 14 OLEDでもOffice有無や付属ソフト、型番（Amazon限定モデルなど）で構成が異なる場合があります。購入前に、商品ページの「スタイル」や型番表記、保証条件（販売元がAmazon.co.jpかどうか）をあわせて確認すると安心です。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。