Amazonセール情報大紹介！ 第913回
【6,490円】荷物を減らす“3台同時充電” Anker Prime 67Wがクーポンでお得に
2025年12月31日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonクーポンセール】Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）
AnkerのGaN充電器「Anker Prime Wall Charger（67W,3 ports,GaN）」に、Amazonで値引きクーポンが登場。6,490円で購入可能です！
外出先や出張で「充電器がかさばる」「ノートPCとスマホとイヤホンをまとめて充電したい」と感じたことはありませんか。家でも外でも充電器を使い分けると荷物がかさばるので、出張や帰省のタイミングで「1個にまとめたい」と考える人も多いはず。Anker Prime Wall Charger（67W,3 ports,GaN）は、折りたたみ式プラグのコンパクト設計で持ち運びやすく、Amazonではクーポン適用でお得に購入できるタイミングです。
Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）の特徴
① 3台まとめてこれ1台で急速充電
最大出力67Wかつ、USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、3台の機器を同時に充電可能。MacBook Air、iPhone 17、AirPodsもこれ1つで充電できます。
② Anker独自技術「GaNPrime」を採用
Ankerの最新技術「GaNPrime」により、超高出力かつコンパクトサイズを実現。複数ポートへの充電も可能で、一般的な67W充電器に比べ約50％小型化しています。
③ ActiveShield 2.0で高い安全性
ActiveShield 2.0搭載で、温度管理と端末保護機能により機器を24時間守ります。また、折りたたみ式プラグを採用しており、持ち運びも便利です。
お買い得価格で手に入る！
クーポン値引き価格で購入できるこの機会に、Ankerの高性能充電器でスマホやノートPCの充電環境をアップグレードしてください。
なお、クーポンはエントリーや適用条件が付く場合があり、表示価格や最終的な割引後価格はタイミングで変動します。購入前に商品ページとカート画面で「クーポンが適用されているか」「税込の支払総額」を確認しておくと安心です。複数台をまとめて充電したい人は、手持ちのケーブル規格（USB-C to C／Lightningなど）もあわせてチェックしておきましょう。
※価格はセール状況によって変動する場合があります。
