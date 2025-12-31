このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第913回

【6,490円】荷物を減らす“3台同時充電” Anker Prime 67Wがクーポンでお得に

2025年12月31日 19時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

【Amazonクーポンセール】Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）

　AnkerのGaN充電器「Anker Prime Wall Charger（67W,3 ports,GaN）」に、Amazonで値引きクーポンが登場。6,490円で購入可能です！

　外出先や出張で「充電器がかさばる」「ノートPCとスマホとイヤホンをまとめて充電したい」と感じたことはありませんか。家でも外でも充電器を使い分けると荷物がかさばるので、出張や帰省のタイミングで「1個にまとめたい」と考える人も多いはず。Anker Prime Wall Charger（67W,3 ports,GaN）は、折りたたみ式プラグのコンパクト設計で持ち運びやすく、Amazonではクーポン適用でお得に購入できるタイミングです。

アマゾンでAnker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）を入手

Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）の特徴

① 3台まとめてこれ1台で急速充電

　最大出力67Wかつ、USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、3台の機器を同時に充電可能。MacBook Air、iPhone 17、AirPodsもこれ1つで充電できます。

② Anker独自技術「GaNPrime」を採用

　Ankerの最新技術「GaNPrime」により、超高出力かつコンパクトサイズを実現。複数ポートへの充電も可能で、一般的な67W充電器に比べ約50％小型化しています。

③ ActiveShield 2.0で高い安全性

　ActiveShield 2.0搭載で、温度管理と端末保護機能により機器を24時間守ります。また、折りたたみ式プラグを採用しており、持ち運びも便利です。

お買い得価格で手に入る！

　クーポン値引き価格で購入できるこの機会に、Ankerの高性能充電器でスマホやノートPCの充電環境をアップグレードしてください。

　なお、クーポンはエントリーや適用条件が付く場合があり、表示価格や最終的な割引後価格はタイミングで変動します。購入前に商品ページとカート画面で「クーポンが適用されているか」「税込の支払総額」を確認しておくと安心です。複数台をまとめて充電したい人は、手持ちのケーブル規格（USB-C to C／Lightningなど）もあわせてチェックしておきましょう。

※価格はセール状況によって変動する場合があります。

アマゾンでAnker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）を入手

