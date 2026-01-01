NETFLIX配信開始の劇場アニメ原作 新装版『ひゃくえむ。』上下巻で実質1310円の48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
2026年01月01日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
「たいていの問題は
100ｍだけ
誰よりも速ければ
全部 解決する」
のっけからこのパワーワードですよ。『チ。―地球の運動について―』の魚豊センセイが描く、100メートル走に魅せられた少年たちの青春を描いた連載デビュー作。『チ。─』も名言みたいなセリフが非常に多い漫画でしたが、この『ひゃくえむ。』もやっぱりセリフにやられます。
本作は昨年夏に劇場アニメが公開され、12月31日よりNETFLIXで独占配信開始！
全5巻の単行本を上下2巻に分けた新装版が、上下巻とも48%のポイント還元が付いて実質1310円と、劇場で映画を観るよりお安く楽しめます。劇場アニメ化された本作ですが、劇場で観賞し損ねて配信でって人は、この際、映画のチケットを買ったと思って原作を揃えるのもいいかも。
情熱と狂気を描かせたらピカイチ！
走ることに魂を焼かれた少年たちの物語
|Image from Amazon.co.jp
|ひゃくえむ。新装版 上 (マガジンポケットコミックス)
ひゃくえむ。新装版
魚豊 (著)
上下巻（完結）
2530円 ＋ポイント還元 1220 pt (48%)
上巻
1265円＋ポイント還元 610 pt (48%)
「たいていの問題は
100ｍだけ
誰よりも速ければ
全部 解決する」
のっけからこのパワーワードですよ。『チ。―地球の運動について―』の魚豊センセイが描く、100メートル走に魅せられた少年たちの青春を描いた連載デビュー作。『チ。─』も名言みたいなセリフが非常に多い漫画でしたが、この『ひゃくえむ。』もやっぱりセリフにやられます。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第3回
エンタメ人が飯を食うことは、それだけでドラマだ『孤独のグルメ』 44%オフ！【Kindle漫画セール情報】
-
第2回
エンタメ墨ベタの血しぶきが絶妙に世界観にマッチする剣戟ノワール『カグラバチ』 1月5日発売の最新第10巻まで全巻48%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
-
第1回
エンタメ市川ってあの頃の俺だなぁって思ったらもう止まらない陰キャの恋愛グラフィティ『僕の心のヤバイやつ』 67%ポイント還元 全12巻で実質1633円【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ