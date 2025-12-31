2万円台で大画面　スマホは小さい、PCは重い…その間を埋める11型タブレット「T8015」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

PHILIPSの11インチタブレット「T8015」が25,630円に、いまの価格と見どころを整理

年末年始に向けて、動画視聴やWeb閲覧をより快適に楽しめる大画面タブレットを探している人は多いはず。スマートフォンでは画面が小さく、ノートPCを立ち上げるほどでもない――そんな場面で活躍するのが、11インチクラスのAndroidタブレットです。

今回紹介するのは、PHILIPS（フィリップス）の11インチAndroidタブレット「T8015」。現在Amazonでは、参考価格36,980円から27%引きの上、1,350円引きのクーポンが用意され、併用により25,630円で購入可能です。

なお、タブレット本体はタイミングで価格やクーポン条件が変わります。購入前は販売価格に加えて、クーポンが適用できるか（エントリー要否や期間）もあわせて確認しておくと安心です。

T8015の注目ポイント：11インチFHD×90Hzで操作が快適

11型Android タブレット「T8015」の最大の特徴は、価格に対して画面性能がしっかりしている点です。

11インチ（1920×1200）で文字も動画も見やすい

11インチ・1920×1200ドットのフルHDディスプレイを搭載。Webページの文字や電子書籍、動画視聴でも情報量が多く、スマートフォンとの差をはっきり感じられます。

90Hz対応でスクロールがなめらか

リフレッシュレートは90Hz。一般的な60Hzディスプレイと比べると、スクロールや画面切り替えが滑らかで、SNSやブラウジング時の体感が良好です。

※WidevineはL3対応のため、Netflixの再生画質はSDまでとなります。

MediaTek G99搭載、普段使いに向いた処理性能

11型Android タブレット「T8015」のCPUにはMediaTek G99（6nmプロセス）を採用。AnTuTuベンチマークでは40万点前後のスコアで、日常用途を快適にこなす性能です。

Web・動画・学習用途なら不満は出にくい

YouTube視聴、Web閲覧、SNS、オンライン学習などはスムーズ。アプリ切り替えも比較的軽快で、動作のもたつきを感じにくい構成です。

バッテリー8000mAh・GPS・顔認証で使い勝手を底上げ

日常利用を支える基本機能もしっかり揃っています。

8000mAhバッテリーで外出時も安心

8000mAhの大容量バッテリーを搭載。動画視聴や調べもの中心なら、バッテリー残量を気にせず使いやすい設計です。18Wの急速充電にも対応しています（充電器は別売）。

GPS・顔認証・デュアルスピーカー対応

GPS搭載でナビ用途にも対応

顔認証によるロック解除

デュアルスピーカーで動画視聴時の没入感を向上

価格帯を考えると、装備は充実しています。

CPU：MediaTek G99（6nm）8コア

ディスプレイ：11インチ／1920×1200

リフレッシュレート：90Hz

RAM：6GB（＋仮想10GB）

ストレージ：128GB（microSDで最大1TB拡張）

OS：Android 15（GMS認証）

バッテリー：8000mAh

通信：Wi-Fi（2.4GHz/5GHz）、Bluetooth 5.2

カメラ：13MP（背面）／5MP（前面）

まとめ：大画面Androidタブレットを2万円台で探すなら有力候補

11型Android タブレット「T8015」は、「動画・Web・調べものを快適に使える大画面タブレットを、価格を抑えて手に入れたい」という人に向いた1台です。

大画面で動画やWebを快適にしたい、車載ナビや学習用にも使いたい――そんな“普段使い寄り”のニーズなら、T8015は価格と装備のバランスを取りやすい1台です。あとは自分の使い方に必要なアクセサリー（ケースやフィルム）も含めてまとめて選ぶのがおすすめです。

価格は変動するため、購入前には参考価格ではなく実売価格を確認し、ケースや保護フィルムも含めて検討するのがおすすめです。