Amazonセール情報大紹介！ 第942回
机下の冷え対策に：北国のこたつ足元ヒーター、クーポンで6,999円（～1/2）
2025年12月31日 11時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazon】北国のこたつ「デスク下 足元ヒーター」が6,999円に
人気ブランド「北国のこたつ」から「デスク下 足元ヒーター」に、Amazonで1000円引きクーポンが登場（2026年1月2日まで）。適用すると6,999円で購入可能です！
年末年始は在宅ワークや勉強時間が伸びがちで、体感的にいちばんつらいのが「足元の冷え」。部屋全体の暖房を上げる前に、デスク下を“スポットで温める”アイテムを押さえておくと、電気代も体調管理もラクになります。
新型チタン合金ヒーター採用で10秒で発熱、20秒で40℃に到達します。消費電力195W、電気代は1時間約2.7円。5段階温度調整と9段階タイマー付きです。
PSE・RoHS認証取得。過熱防止、4時間自動オフ、転倒時オフ機能を搭載し、子どもやペットがいても安心。難燃素材と2年保証で信頼性も高いです。
お得な価格のチャンス！
本商品は、ページ上の表示価格に加えてクーポン適用の有無で支払額が変わります。購入前は「クーポンの取得・適用」「配送予定日」「返品期限」を最終確認し、作業環境に合うか（デスク下の幅・足の置き方など）も合わせてチェックしておくと安心です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第978回
トピックス【6.5万円】新品じゃなくて正解かも。X1 Carbon整備済みが“ちょうどいい”
-
第952回
トピックス年末の整理整頓がはかどる！家庭用テプラ「SR45」が今お買い得
-
第945回
トピックス空港移動をラクにしたい人へ。サムソナイト軽量スーツケースが割引
-
第943回
トピックス50V型4K＋重低音立体音響、REGZA「50Z570L」が9万円台に（2022年モデル）
-
第934回
トピックス「moto g05」8GB／128GBが24％オフ。大画面・大容量バッテリー搭載のSIMフリースマホ
-
第931回
トピックス参考価格5万0800円→割引で4万円台！DellのAmazon限定4Kモニター
-
第930回
トピックス“ちょい暖”に最適？コンパクトでオシャレなDe'Longhi「カプスーラデスク」がお得
-
第928回
トピックス【40%引き】Dolby Atmos＋DTS:Xをまとめて導入！JBL「BAR 1000」参考価格比でお得
-
第925回
トピックス「検索が面倒」を解決？Ewinミニキーボードが過去価格比で値下げ中（2,864円）
-
第924回
トピックス21畳対応の気化式・4.5L大容量「SwitchBot 加湿器」が30％オフ
- この連載の一覧へ