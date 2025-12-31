机下の冷え対策に：北国のこたつ足元ヒーター、クーポンで6,999円（～1/2）

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazon】北国のこたつ「デスク下 足元ヒーター」が6,999円に

人気ブランド「北国のこたつ」から「デスク下 足元ヒーター」に、Amazonで1000円引きクーポンが登場（2026年1月2日まで）。適用すると6,999円で購入可能です！

年末年始は在宅ワークや勉強時間が伸びがちで、体感的にいちばんつらいのが「足元の冷え」。部屋全体の暖房を上げる前に、デスク下を“スポットで温める”アイテムを押さえておくと、電気代も体調管理もラクになります。

新型チタン合金ヒーター採用で10秒で発熱、20秒で40℃に到達します。消費電力195W、電気代は1時間約2.7円。5段階温度調整と9段階タイマー付きです。

PSE・RoHS認証取得。過熱防止、4時間自動オフ、転倒時オフ機能を搭載し、子どもやペットがいても安心。難燃素材と2年保証で信頼性も高いです。

お得な価格のチャンス！

本商品は、ページ上の表示価格に加えてクーポン適用の有無で支払額が変わります。購入前は「クーポンの取得・適用」「配送予定日」「返品期限」を最終確認し、作業環境に合うか（デスク下の幅・足の置き方など）も合わせてチェックしておくと安心です。