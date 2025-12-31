ラベル作成の手間を減らす！テプラSR5900P（PC/スマホ対応）が今お得

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】キングジム「テプラPRO SR5900P」登場！

キングジムのラベルプリンター「テプラPRO SR5900P」が、Amazonセールに登場しました。参考価格36,300円から43％オフの20,527円と、大幅に値下げされた価格で販売中です。

従来機比で約1.7倍の高速印刷に対応し、さらにカッターの動作音を抑えた静音設計を採用。USB接続に加えてネットワーク接続にも対応しており、PCやモバイル機器からの印刷が可能な本格派ラベルプリンターです。

年末年始は、書類整理や備品管理、子どもの学用品の名前付けなど「ラベルがあると一気に片付く」作業が増えがちです。そこで今回は、PCでもスマホでも作れて、ネットワーク共有にも向くキングジムの「テプラPRO SR5900P」に注目。参考価格（または過去価格）からの値下げ幅が大きいタイミングなら、買い替え・導入のきっかけにもなります。

キングジム「テプラPRO SR5900P」の魅力

① 高速印刷と静音設計で作業がスムーズ

印刷速度は従来モデル比で最大約1.7倍。連続印刷時の待ち時間を短縮でき、作業効率が大きく向上します。また、カッターの動作音も従来の約半分に抑えられており、オフィスや共有スペースでも使いやすい静音設計です。

② ネットワーク対応で複数人で共有できる

USB接続だけでなく、有線・無線LANに対応しているのが大きな特長。オフィスのネットワークに接続すれば、複数台のPCから1台のテプラを共有して使用できます。

③ PCソフトで思い通りのラベル作成

PC用ソフトを使えば、画面上でラベルのレイアウトを自由に編集可能。文字サイズや配置を細かく調整でき、用途に合わせたラベルを直感的に作成できます。

お買い得価格で手に入る！

オフィスはもちろん、自宅での整理・管理を効率化したい人にもおすすめのモデルです。この機会にネットワーク対応の高機能ラベルライターをぜひチェックしてみてください。

ラベル作成は“ちょっとした手間”の積み重ねで、意外と時間を取られる作業です。高速印刷や静音設計、ネットワーク接続といった要素が揃うと、オフィスでも家庭でも運用がラクになります。価格は変動するため、表示されている参考価格／過去価格との比較や在庫状況を確認しつつ、必要なテープ幅（4〜36mm）に合うかも合わせてチェックしてみてください。

※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。