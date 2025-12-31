参考価格6万円→4.4万円台も：THE NORTH FACE「マウンテンジャケット」がお得

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

冬の雨雪もしのげる！ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットが26%オフ！

冷え込む朝晩の通勤から、週末のスノーアクティビティまで頼れる、ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットが26%オフの44,582円で、Amazonにて割引販売中！

年末年始の外出や旅行、初売りシーズンの買い物で「急な雨・冷え込みに強いシェルが欲しい」と思う人も多いはず。定番として知られるTHE NORTH FACEのマウンテンジャケットは、タフさと防水性を両立しつつ、街でも使いやすい一着です。今回はAmazonの商品ページ情報をもとに、特徴と購入時のチェックポイントをまとめます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットの特徴

ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットは、1985年の登場以来、改良を重ねてきたブランドを代表する山岳用アウターシェルです。

表地には、厚手で安心感のある150デニールのGORE-TEX PRODUCTS 2層素材を採用。

雨や雪をシャットアウトしつつ、衣服内のムレを逃がす防水透湿性を備えています。最新モデルでは、より環境に配慮した素材へとアップデートされました。

機能面では、内側のファスナーでフリースなどを連結できる「ZIP IN ZIPシステム」を搭載。秋は単体でレインウェアや風よけとして、冬はインナーを重ねて防寒着として、季節に合わせて柔軟に使い分けることができます。

また、取り外し可能なスノーカフも備えており、スキーやスノーボードでの使用にも適しています。

まとめ

参考価格：60,000円

現在の価格：44,582円［26%OFF］

しっかりとした耐久性と機能性を備えたザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケット。

流行を問わず長く着られるデザインのため、この冬のメインアウターとしてはもちろん、春先の雨対策まで活躍の幅が広い1着です。

なお、Amazonではサイズやカラー、販売元の違いで価格や割引率が変動します。表示されている「参考価格」やポイント、配送予定日・返品期限なども含め、購入直前に商品ページで最新情報を確認してください。特にマウンテンジャケットはサイズ感の好みが分かれやすいので、普段の着用シーン（タウンユース/レイヤリング前提）を想定して選ぶのがおすすめです。

