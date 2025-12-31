Amazonセール情報大紹介！ 第921回
参考価格6万円→4.4万円台も：THE NORTH FACE「マウンテンジャケット」がお得
2025年12月31日
冬の雨雪もしのげる！ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットが26%オフ！
冷え込む朝晩の通勤から、週末のスノーアクティビティまで頼れる、ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットが26%オフの44,582円で、Amazonにて割引販売中！
年末年始の外出や旅行、初売りシーズンの買い物で「急な雨・冷え込みに強いシェルが欲しい」と思う人も多いはず。定番として知られるTHE NORTH FACEのマウンテンジャケットは、タフさと防水性を両立しつつ、街でも使いやすい一着です。今回はAmazonの商品ページ情報をもとに、特徴と購入時のチェックポイントをまとめます。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットの特徴
ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットは、1985年の登場以来、改良を重ねてきたブランドを代表する山岳用アウターシェルです。
表地には、厚手で安心感のある150デニールのGORE-TEX PRODUCTS 2層素材を採用。
雨や雪をシャットアウトしつつ、衣服内のムレを逃がす防水透湿性を備えています。最新モデルでは、より環境に配慮した素材へとアップデートされました。
機能面では、内側のファスナーでフリースなどを連結できる「ZIP IN ZIPシステム」を搭載。秋は単体でレインウェアや風よけとして、冬はインナーを重ねて防寒着として、季節に合わせて柔軟に使い分けることができます。
また、取り外し可能なスノーカフも備えており、スキーやスノーボードでの使用にも適しています。
まとめ
参考価格：60,000円
現在の価格：44,582円［26%OFF］
しっかりとした耐久性と機能性を備えたザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケット。
流行を問わず長く着られるデザインのため、この冬のメインアウターとしてはもちろん、春先の雨対策まで活躍の幅が広い1着です。
なお、Amazonではサイズやカラー、販売元の違いで価格や割引率が変動します。表示されている「参考価格」やポイント、配送予定日・返品期限なども含め、購入直前に商品ページで最新情報を確認してください。特にマウンテンジャケットはサイズ感の好みが分かれやすいので、普段の着用シーン（タウンユース/レイヤリング前提）を想定して選ぶのがおすすめです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
