レシート管理を“ためない仕組み”に：ScanSnap iX2500（参考価格比24%オフ）

【Amazon.co.jp】リコー PFU ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」が値引き中！

リコー PFUのドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」が、Amazonセールに登場しました。参考価格65,340円から24％オフの49,918円で販売中です。

紙の整理は「時間があるときにまとめてやる」ほど、だいたい積み上がって破綻しがちです。そこで年末年始のうちに、レシートや請求書を“受け取ったら即データ化”へ寄せる環境だけ先に作っておくと、確定申告の山場がかなりラクになります。今回は、参考価格と比べて割引表示になっているScanSnap iX2500を紹介します。

毎分45枚の高速スキャンや5インチタッチパネル、Wi-Fi対応などを備えたフラッグシップスキャナーを、ぜひこの機会にチェックしてみてください！

リコー PFU ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」の魅力

① 毎分45枚スキャンと最大100枚対応

ScanSnap史上最速となる毎分45枚の高速スキャンを実現。最大100枚の原稿をセットでき、両面同時読み取りにも対応しています。業務用スキャナー向けに自社開発された次世代SoC「iiGA」を搭載し、PCレスでの画像処理性能が大幅に進化しています。

② 5インチタッチパネルと2.9秒の高速起動で快適操作

本体には5インチの静電容量式タッチパネルを搭載。電源投入から約2.9秒で起動し、ストレスの少ない操作が可能です。Wi-Fi 6に対応し、セキュリティ規格はWPA3、TLS 1.3をサポート。USB Type-C接続にも対応しています。

③ ScanSnap Home対応でデータ整理・活用まで一元管理

スキャンしたデータは、ソフトウェア「ScanSnap Home」を通じて文書管理や名刺管理、経費精算、写真整理などに活用可能。タッチパネルからワンタッチでPDF保存ができます。PC版ではMicrosoft Teams、SharePoint、OneNote、Notion、iCloudとの連携にも対応しています。

お買い得価格で手に入る！

スキャナーは「買う」より先に「置き場所と運用」を決めるのがコツです。たとえば玄関やリビングに定位置を作り、レシート／学校プリント／仕事書類など用途別に保存先を決めておくと、スキャンしたデータが迷子になりません。価格や割引率は変動することがあるので、購入前にAmazonの商品ページで最新表示（色・在庫・価格）を確認してから進めるのがおすすめです。

※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。