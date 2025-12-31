Amazonセール情報大紹介！ 第934回
レシート管理を“ためない仕組み”に：ScanSnap iX2500（参考価格比24%オフ）
2025年12月31日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazon.co.jp】リコー PFU ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」が値引き中！
リコー PFUのドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」が、Amazonセールに登場しました。参考価格65,340円から24％オフの49,918円で販売中です。
紙の整理は「時間があるときにまとめてやる」ほど、だいたい積み上がって破綻しがちです。そこで年末年始のうちに、レシートや請求書を“受け取ったら即データ化”へ寄せる環境だけ先に作っておくと、確定申告の山場がかなりラクになります。今回は、参考価格と比べて割引表示になっているScanSnap iX2500を紹介します。
毎分45枚の高速スキャンや5インチタッチパネル、Wi-Fi対応などを備えたフラッグシップスキャナーを、ぜひこの機会にチェックしてみてください！
リコー PFU ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」の魅力
① 毎分45枚スキャンと最大100枚対応
ScanSnap史上最速となる毎分45枚の高速スキャンを実現。最大100枚の原稿をセットでき、両面同時読み取りにも対応しています。業務用スキャナー向けに自社開発された次世代SoC「iiGA」を搭載し、PCレスでの画像処理性能が大幅に進化しています。
② 5インチタッチパネルと2.9秒の高速起動で快適操作
本体には5インチの静電容量式タッチパネルを搭載。電源投入から約2.9秒で起動し、ストレスの少ない操作が可能です。Wi-Fi 6に対応し、セキュリティ規格はWPA3、TLS 1.3をサポート。USB Type-C接続にも対応しています。
③ ScanSnap Home対応でデータ整理・活用まで一元管理
スキャンしたデータは、ソフトウェア「ScanSnap Home」を通じて文書管理や名刺管理、経費精算、写真整理などに活用可能。タッチパネルからワンタッチでPDF保存ができます。PC版ではMicrosoft Teams、SharePoint、OneNote、Notion、iCloudとの連携にも対応しています。
お買い得価格で手に入る！
スキャナーは「買う」より先に「置き場所と運用」を決めるのがコツです。たとえば玄関やリビングに定位置を作り、レシート／学校プリント／仕事書類など用途別に保存先を決めておくと、スキャンしたデータが迷子になりません。価格や割引率は変動することがあるので、購入前にAmazonの商品ページで最新表示（色・在庫・価格）を確認してから進めるのがおすすめです。
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第978回
トピックス【6.5万円】新品じゃなくて正解かも。X1 Carbon整備済みが“ちょうどいい”
-
第952回
トピックス年末の整理整頓がはかどる！家庭用テプラ「SR45」が今お買い得
-
第945回
トピックス空港移動をラクにしたい人へ。サムソナイト軽量スーツケースが割引
-
第943回
トピックス50V型4K＋重低音立体音響、REGZA「50Z570L」が9万円台に（2022年モデル）
-
第942回
トピックス机下の冷え対策に：北国のこたつ足元ヒーター、クーポンで6,999円（～1/2）
-
第934回
トピックス「moto g05」8GB／128GBが24％オフ。大画面・大容量バッテリー搭載のSIMフリースマホ
-
第933回
トピックス映像も音も、ちゃんと満足。55インチ倍速液晶REGZA「55E670R」が20％オフ！
-
第931回
トピックス参考価格5万0800円→割引で4万円台！DellのAmazon限定4Kモニター
-
第930回
トピックス“ちょい暖”に最適？コンパクトでオシャレなDe'Longhi「カプスーラデスク」がお得
-
第928回
トピックス【40%引き】Dolby Atmos＋DTS:Xをまとめて導入！JBL「BAR 1000」参考価格比でお得
- この連載の一覧へ