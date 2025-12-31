Amazonセール情報大紹介！ 第934回
「moto g05」8GB／128GBが24％オフ。大画面・大容量バッテリー搭載のSIMフリースマホ
2025年12月31日 09時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】Motorola（モトローラ）SIMフリースマホ「moto g05（8GB／128GB）」登場！
Motorola（モトローラ）のSIMフリースマホ「moto g05（8GB／128GB）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格18,909円のところ、24%オフの14,364円で販売中です。
6.7インチHD+ディスプレイ、8GBメモリ、128GBストレージ、5,200mAhバッテリーを搭載し、Android 15にも対応。価格を抑えながらも、使いやすさを重視した1台です。
Motorola（モトローラ）SIMフリースマホ「moto g05（8GB／128GB）」の魅力
① 6.7インチ大画面と8GBメモリの快適さ
6.7インチのHD+ディスプレイは表示が見やすく、SNSや動画視聴に適したサイズ。8GBメモリと128GBストレージにより、普段使いで安定した操作感が期待できます。
② 5,200mAhの大容量バッテリー
5,200mAhのバッテリーを搭載し、動画視聴やSNSなどの日常使用でも安心感のある電池持ちを実現。充電頻度を抑えたい人にも向いた構成です。
③ ヴィーガンレザー仕上げの落ち着いたデザイン
背面にはヴィーガンレザー素材を採用。手に馴染みやすく、指紋が目立ちにくい仕上がりです。シンプルで落ち着いたデザインのため、価格帯を問わず使いやすい外観となっています。
お買い得価格で手に入る！
Android 15を搭載し、サブ機としてはもちろん、日常用のメイン端末としての活躍も期待できる仕上がり。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
