映像も音も、ちゃんと満足。55インチ倍速液晶REGZA「55E670R」が20％オフ！

2025年12月31日
【Amazonタイムセール】REGZA（レグザ）55インチ4K液晶テレビ「55E670R（2025年モデル）」登場！
REGZA（レグザ）の2025年モデル、55インチ4K液晶テレビ「55E670R」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格160,000円のところ、20%オフの128,000円で販売中です。
2025年10月に発売されたばかりの最新機で、映像と音の完成度で評価の高いモデルです。
REGZA（レグザ）55インチ4K液晶テレビ「55E670R（2025年モデル）」の魅力
① 速い動きもクッキリ映す、120Hz倍速液晶パネル
高輝度倍速液晶パネルを採用し、スポーツや映画など動きのある映像もなめらかに表現します。
② レグザエンジンZRによる高画質処理
高画質処理エンジン「レグザエンジンZR」を搭載。放送映像や各種コンテンツを高精細に処理し、日常のテレビ視聴でも見やすい映像表現を実現します。
③ ウーファー内蔵の重低音立体音響
重低音立体音響システム Zを搭載し、ウーファーによる迫力あるサウンドを実現。Dolby Atmosにも対応しており、テレビ単体でも厚みのある音を楽しめます。
お買い得価格で手に入る！
倍速液晶によるなめらかな映像表現、高画質処理エンジンによる見やすい映像、ウーファー内蔵の立体音響をバランスよく備えた55インチ4Kテレビです。大画面テレビへの買い替えを検討している方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
