映像も音も、ちゃんと満足。55インチ倍速液晶REGZA「55E670R」が20％オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】REGZA（レグザ）55インチ4K液晶テレビ「55E670R（2025年モデル）」登場！

REGZA（レグザ）の2025年モデル、55インチ4K液晶テレビ「55E670R」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格160,000円のところ、20%オフの128,000円で販売中です。

2025年10月に発売されたばかりの最新機で、映像と音の完成度で評価の高いモデルです。

REGZA（レグザ）55インチ4K液晶テレビ「55E670R（2025年モデル）」の魅力

① 速い動きもクッキリ映す、120Hz倍速液晶パネル

高輝度倍速液晶パネルを採用し、スポーツや映画など動きのある映像もなめらかに表現します。

② レグザエンジンZRによる高画質処理

高画質処理エンジン「レグザエンジンZR」を搭載。放送映像や各種コンテンツを高精細に処理し、日常のテレビ視聴でも見やすい映像表現を実現します。

③ ウーファー内蔵の重低音立体音響

重低音立体音響システム Zを搭載し、ウーファーによる迫力あるサウンドを実現。Dolby Atmosにも対応しており、テレビ単体でも厚みのある音を楽しめます。

お買い得価格で手に入る！

倍速液晶によるなめらかな映像表現、高画質処理エンジンによる見やすい映像、ウーファー内蔵の立体音響をバランスよく備えた55インチ4Kテレビです。大画面テレビへの買い替えを検討している方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。