第20巻"断罪の塔"まで読んだらもう引き返せない 『ベルセルク』第1～20巻まで実質74%オフの1冊あたり238円！【Kindle漫画セール情報】
2026年01月05日 17時00分更新
本格ダークファンタジーの傑作『ベルセルク』の第1巻から第20巻まで半額の440円のセール中！ しかも第19巻までは48%のポイント還元が付いて、実質1巻あたり228円で買えちゃいます。第20巻はポイント還元が1%ですが、それでも第1巻から第20巻までの合計で4784円！
第20巻は、『ベルセルク』の前半のラストエピソード「断罪の塔」での戦いが描かれます。ベルセルクと言えば「蝕」のエピソードがあまりにも有名ですが、個人的にはこの「断罪の塔」編も「蝕」に負けないくらいの珠玉のエピソードだと思います！ と勢いよく書きましたが、実際は「断罪の塔」を描いた「断罪編／生誕祭の章」は第21巻（残念ながら今回のセールでは定価販売）まで続くので、続きが気になった方はぜひこちらも！
「蝕」に次ぐ珠玉エピソード「断罪の塔」まで
ガッツの一人旅のラストを飾る壮絶な転換点
|Image from Amazon.co.jp
|ベルセルク 43 (ヤングアニマルコミックス)
ベルセルク
三浦建太郎 (著) [1-41巻まで]
三浦建太郎 (著), スタジオ我画 (著), 森恒二（監修） (著)
第1-20巻
8800円 ＋ポイント還元 4032 pt (45.8%)
最新・第43巻
880円 ＋ポイント還元 424 pt (48%)
ガッツの旅はこのあとも20冊を超えるほども続いていくのですが、この第20巻（正確には第21巻）以降は少し物語の毛色が変わっていきます。第1巻から第21巻までは、「すべてを失うガッツ」を描いた物語で、第22巻からは、「少しずつ取り戻すガッツ」が描かれていきます。それでもなお届かない、先の見えない戦いの果に待つのはどんな結末なのか？ ここまで読んだらもう見届けずにはいられません！
