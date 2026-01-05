第20巻”断罪の塔”まで読んだらもう引き返せない 『ベルセルク』第1～20巻まで実質74%オフの1冊あたり238円！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

本格ダークファンタジーの傑作『ベルセルク』の第1巻から第20巻まで半額の440円のセール中！ しかも第19巻までは48%のポイント還元が付いて、実質1巻あたり228円で買えちゃいます。第20巻はポイント還元が1%ですが、それでも第1巻から第20巻までの合計で4784円！

第20巻は、『ベルセルク』の前半のラストエピソード「断罪の塔」での戦いが描かれます。ベルセルクと言えば「蝕」のエピソードがあまりにも有名ですが、個人的にはこの「断罪の塔」編も「蝕」に負けないくらいの珠玉のエピソードだと思います！ と勢いよく書きましたが、実際は「断罪の塔」を描いた「断罪編／生誕祭の章」は第21巻（残念ながら今回のセールでは定価販売）まで続くので、続きが気になった方はぜひこちらも！

「蝕」に次ぐ珠玉エピソード「断罪の塔」まで

ガッツの一人旅のラストを飾る壮絶な転換点

ベルセルク

三浦建太郎 (著) [1-41巻まで]

三浦建太郎 (著), スタジオ我画 (著), 森恒二（監修） (著)

第1-20巻

8800円 ＋ポイント還元 4032 pt (45.8%)

最新・第43巻

880円 ＋ポイント還元 424 pt (48%)

作品紹介

黒い剣士ガッツは、身体に刻まれた「烙印」が呼び寄せる魔物を斬り潰しながら、かつての仲間を地獄に売った“鷹の団”の長グリフィスを追う。憎悪と復讐に身を焼き、正気を失ったキャスカの手を引き庇護しながら続ける旅は、やがて聖地・断罪の塔へとたどり着く。狂信の炎、疫病と難民、絶望が司る街を煮る。破滅の頂で起きる「受肉」は、世界のルールを書き換え、ガッツの怒りに新しい地獄を上書きする。



ガッツの旅はこのあとも20冊を超えるほども続いていくのですが、この第20巻（正確には第21巻）以降は少し物語の毛色が変わっていきます。第1巻から第21巻までは、「すべてを失うガッツ」を描いた物語で、第22巻からは、「少しずつ取り戻すガッツ」が描かれていきます。それでもなお届かない、先の見えない戦いの果に待つのはどんな結末なのか？ ここまで読んだらもう見届けずにはいられません！