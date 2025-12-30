Amazonセール情報大紹介！ 第928回
【40%引き】Dolby Atmos＋DTS:Xをまとめて導入！JBL「BAR 1000」参考価格比でお得
2025年12月30日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】JBL サウンドバー「BAR 1000」登場！
JBLのサウンドバー「BAR 1000」が、Amazonセールに登場しました。参考価格143,000円から40％オフの86,092円という、衝撃的なお買い得価格となっています。
Dolby AtmosやDTS:Xに対応した7.1.4ch設計、着脱可能なワイヤレスサラウンドスピーカー、充実の接続端子など、多機能なホームシアター体験を実現するモデルです。
年末年始は"画面はそのまま、音だけアップグレード"したくなる季節。とはいえ、AVアンプ＋スピーカー一式は置き場所も配線もハードル高めです。そこで今回は、サブウーファーとリアまでワイヤレスでまとめられるJBLの上位サウンドバー「BAR 1000」を、参考価格との比較でお得になっているタイミングとして紹介します。※価格や在庫は変動するため、購入時の表示をご確認ください。
JBL サウンドバー「BAR 1000」の魅力
① 置くだけで完成する、ワイヤレスリアスピーカー
充電式のワイヤレス・サラウンドスピーカーを採用し、必要なときだけ本体から取り外して設置可能。部屋の形状や視聴位置に合わせて音場を最適化する「ルーム・キャリブレーション」機能も備えており、複雑な設定をせずに臨場感あるサラウンドを楽しめます。
② 15基のドライバー×880W出力で楽しむ、7.1.4ch立体音響
250mm径のワイヤレスサブウーファーが重厚な低音を響かせ、さらにMultiBeam技術による音の反射制御で、前後左右だけでなく頭上からも音が降り注ぐような、包み込まれるシアターサウンドを実現します。
③ セリフを明瞭にする「PureVoice」テクノロジー
独自のアルゴリズムで声の成分を解析し、明瞭度を最適化。爆発音などが激しいアクションシーンでも、重要なセリフが聞き取りやすく。
お買い得価格で手に入る！
Dolby Atmos対応の本格的な立体音響と、ワイヤレスサラウンドスピーカーによる没入感が魅力。本格的なホームシアター体験を求める人に向けたサウンドバーを、ぜひこの機会にチェックしてみてください。
なお、サラウンドの体感は部屋の広さや壁の反射、リアスピーカーの置き場所で大きく変わります。設置後はまず基本のキャリブレーションを試し、聞こえ方に合わせてリアや低域のバランスを調整すると満足度が上がりやすいです。表示価格は変動するので、参考価格との比較・割引率・在庫を確認して条件が合えばチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
