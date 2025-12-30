Amazonセール情報大紹介！ 第923回
“足首”に着目した温活ソックス、メンズ版が17%オフ（まるでこたつソックス）
2025年12月30日 16時00分更新
まるでこたつソックスのメンズサイズが17%オフ！
暖房が効いている部屋でも、足元だけ寒い…フローリングがひんやりする！等、おうちで気になる寒さのお悩みはありませんか？
オカモトの「まるでこたつソックス MEN」を履けば、足元がまるでこたつの温かさ。
こちらは参考価格2,000円のところ、現在Amazonでは17%OFFの1,653円で購入できます。
冬の在宅ワークやフローリングの冷え、外出後の足先のつらさなど、「部屋は暖かいのに足元だけ寒い」と感じる場面は意外と多いもの。そんなときに頼りになるのが、足首まわりに着目した“温活”系ソックスです。人気の「まるでこたつソックス」が、参考価格からの割引で入手しやすくなっている今、まずは1足から試してみるのもアリでしょう。
あたたかさの秘密は足首
足首・手首・首といった「首」がつく部位は、血液が集中して流れるポイントです。これらの部分が冷えると、冷えた血液が全身を巡り、身体全体の冷えにつながってしまいます。つまり、冷え対策のカギは「首」を温めることにあります。
まるでこたつソックスは、独自の編み方により、足首のツボとして知られる「三陰交」を特殊素材で温熱刺激し、身体の内側からポカポカ感をサポートします。
さらに、オカモト独自開発の特殊保温・発熱素材を使用し、従来よりも高い保温性を実現。リラックスタイムやデスクワーク、フローリングでの家事など、さまざまなシーンで足元をやさしく温めてくれます。
まとめ
参考価格：2,000円
現在の価格：1,653円［17%OFF］
冷えやすい足首を重点的に温めてくれるまるでこたつソックス。やさしく包まれるようなゆったりした履き心地を、この機会に試してみてはいかがでしょうか。
冷え対策グッズは電源が必要なものも多いですが、ソックスなら履くだけで取り入れられるのが魅力。サイズ（25〜27cm）や素材感、毛玉が出やすい点なども確認しつつ、生活シーンに合うかどうかを想像しながら選ぶと失敗しにくいです。価格や在庫、ポイント還元、配送予定日は変動するため、購入前に商品ページで最新状況をチェックしてください。
