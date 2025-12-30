“足首”に着目した温活ソックス、メンズ版が17%オフ（まるでこたつソックス）

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

まるでこたつソックスのメンズサイズが17%オフ！

暖房が効いている部屋でも、足元だけ寒い…フローリングがひんやりする！等、おうちで気になる寒さのお悩みはありませんか？

オカモトの「まるでこたつソックス MEN」を履けば、足元がまるでこたつの温かさ。

こちらは参考価格2,000円のところ、現在Amazonでは17%OFFの1,653円で購入できます。

冬の在宅ワークやフローリングの冷え、外出後の足先のつらさなど、「部屋は暖かいのに足元だけ寒い」と感じる場面は意外と多いもの。そんなときに頼りになるのが、足首まわりに着目した“温活”系ソックスです。人気の「まるでこたつソックス」が、参考価格からの割引で入手しやすくなっている今、まずは1足から試してみるのもアリでしょう。

あたたかさの秘密は足首

足首・手首・首といった「首」がつく部位は、血液が集中して流れるポイントです。これらの部分が冷えると、冷えた血液が全身を巡り、身体全体の冷えにつながってしまいます。つまり、冷え対策のカギは「首」を温めることにあります。

まるでこたつソックスは、独自の編み方により、足首のツボとして知られる「三陰交」を特殊素材で温熱刺激し、身体の内側からポカポカ感をサポートします。

さらに、オカモト独自開発の特殊保温・発熱素材を使用し、従来よりも高い保温性を実現。リラックスタイムやデスクワーク、フローリングでの家事など、さまざまなシーンで足元をやさしく温めてくれます。

まとめ

参考価格：2,000円

現在の価格：1,653円［17%OFF］

冷えやすい足首を重点的に温めてくれるまるでこたつソックス。やさしく包まれるようなゆったりした履き心地を、この機会に試してみてはいかがでしょうか。

冷え対策グッズは電源が必要なものも多いですが、ソックスなら履くだけで取り入れられるのが魅力。サイズ（25〜27cm）や素材感、毛玉が出やすい点なども確認しつつ、生活シーンに合うかどうかを想像しながら選ぶと失敗しにくいです。価格や在庫、ポイント還元、配送予定日は変動するため、購入前に商品ページで最新状況をチェックしてください。