【Amazonクーポン】UGREENの“総出力500W”卓上充電器、表示29,980円→23,684円に

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonクーポン】UGREEN 500W GaN 卓上充電器（240W PD3.1付き）登場！

「UGREEN（ユーグリーン）」の最大総出力500Wの卓上急速充電ステーション「500W GaN 卓上充電器（240W PD3.1付き）」に、Amazonで値引きクーポンが登場しています（2026年1月1日まで！）

表示価格2万9,980円のところ、6,296円引きのクーポンが出ており、適用すると23,684円で購入可能です！複数台を一気に充電したい人は、対応出力やケーブル要件を確認しつつチェックしてみてください。

UGREEN 500W GaN 卓上充電器（240W PD3.1付き）の特徴

① 圧倒的な高出力と速度（PD3.1対応）

単一ポートで最大240Wという超高出力を実現（USB-C1）。これにより、MacBook Pro 16インチをわずか90分で0％から100％までフル充電できます。

② 6台同時充電可能

USB-C×5ポートとUSB-A×1ポートの計6ポートを搭載し、スマホやタブレット、MacBook Airなどを6台同時に充電可能。家庭でもオフィスでも、これ1台ですべてのデバイスの充電器を集約できます。

③ 高い安全性と設計

発熱を抑えるGaN（窒化ガリウム）技術を採用し、13種類の充電安全保護機能を搭載。また、サイズは約150×119×60.6（mm）のコンパクト設計で、2mの超長電源ケーブルも付属するため設置場所を選びません。

ご注意

・240W出力をご利用の場合は240W対応のケーブルが必要です。ケーブルは別売りです。

・本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。

・本製品は、Thermal Guardインテリジェント温度制御を搭載しています。内部温度があらかじめ設定された値に達すると、製品は自動的に出力電力を調整し、デバイスを保護します。

・本製品の電源には、指定された電圧、電流を超える電源は使用しないでください。

まとめ：お得なクーポン特価！

値引きクーポンを適用すると、卓上急速充電ステーション「500W GaN 卓上充電器（240W PD3.1付き）」が23,684円で購入可能です。

なお、ページ上のクーポン表示では**6,296円引きの対象期間が「2025年12月22日〜2026年1月1日」**となっています（在庫・価格・クーポン有無は変動）。購入前に商品ページの表示価格とクーポン適用状況を再確認してください。

高性能ノートPCの充電時間を劇的に短縮したい方は、この機会にUGREENのフラッグシップモデルを手に入れましょう。