Amazonセール情報大紹介！ 第924回
21畳対応の気化式・4.5L大容量「SwitchBot 加湿器」が30％オフ
2025年12月30日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】SwitchBot 気化式加湿器 登場！
スマートホーム製品で知られるSwitchBotの「気化式加湿器」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格19,800円のところ、30%オフの13,860円で販売中です。
最大約21畳まで対応する加湿能力と、4.5Lの大容量タンクを備えた気化式モデルで、静音性や省エネ性にも配慮された一台です。
SwitchBot 気化式加湿器の魅力
① 気化式ならではの自然な加湿と省エネ設計
水が自然に蒸発する気化式を採用。過剰な加湿になりにくく、消費電力を抑えながら室内の湿度を整えられます。消費電力は約15Wと低く、長時間の使用にも向いた設計です。
② 4.5L大容量タンク＆最大約21畳対応
4.5Lの大容量タンクを搭載し、給水の手間を軽減。最大約750ml/hの加湿量で、リビングなど広めの空間（最大約21畳）にも対応します。
③ 静音設計とスマート操作対応
運転音は最小約18dBとされており、就寝時や作業中でも使いやすい静音設計。アプリからの操作に対応し、スマートスピーカーと連携することで音声操作も可能です。
お買い得価格で手に入る！
SwitchBot 気化式加湿器は、省エネ性・加湿力・操作性のバランスを重視したモデルです。乾燥対策と電気代の両立を考える人におすすめです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
