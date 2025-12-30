Amazonセール情報大紹介！ 第917回
【9千円台！】街歩き・通勤にちょうどいい、ニューバランスWW880が30％オフ
2025年12月30日 09時00分更新
ニューバランスのWW880が30%オフ！
毎日の「歩く」を快適にしてくれる一足を探している人におすすめのニューバランスのWW880が30%オフの9,248円でAmazonのセールに登場！
クッション性に優れたFresh Foamミッドソールを採用し、長時間歩いても疲れにくい履き心地！
年末年始は、初売りや帰省、街歩きなどで「歩く時間」が増えがち。そこで今回は、Amazonの売れ筋でも上位に入るニューバランスの定番ウォーキング系モデルをピックアップしました。幅（D/2E）やカラーで価格が変わることもあるので、気になる人はサイズ・色を選びながら“いまの表示価格”をチェックしてみてください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ニューバランスのWW880の特徴
ニューバランスのWW880は長く快適に歩くための機能を追求した定番ウォーキングシューズです。
クッション性に優れたFresh Foamミッドソールをウォーキング仕様にアレンジし、踵部分のCRカウンターと組み合わせることで、安定した歩行をサポートします。
アウトソールは、防滑性・耐久性・屈曲性を考慮した構造。
着地から蹴り出しまで足裏全体を使った自然な歩行をアシストし、環境に配慮した素材を採用している点もポイントです。
まとめ
参考価格：13,200円
現在の価格：9,248円［30%OFF］
ニューバランスのWW880は、クッション性・安定感・歩きやすさをバランスよく備えた、日常使いに最適なウォーキングシューズです。
通勤や街歩き、長時間の外出が多い人は、このセールのタイミングでチェックしてみてはいかがでしょうか。
なお、シューズはサイズ感や足幅の相性で満足度が変わりやすいアイテムです。Dと2Eの選択肢があるので、普段の足幅・靴下の厚み・用途（通勤/旅行/日常の散歩）を想定して選ぶのがおすすめ。価格や割引率はカラー・サイズで変動するため、購入直前に販売ページの表示を確認しておくと安心です。
