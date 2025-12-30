AI対応×1TB SSD搭載。16インチ「ASUS Vivobook 16 X1607QA」が19％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】ASUS 16インチノートPC「Vivobook 16 X1607QA」登場！

ASUSの16インチノートPC「Vivobook 16 X1607QA」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格129,800円のところ、19%オフの104,800円で販売中です。

本モデルは、Qualcomm Snapdragon Xプロセッサーと16GBメモリ、1TB SSDを組み合わせたAI対応ノートPC。16インチの見やすいディスプレイと、最大約22.2時間のバッテリー駆動を備え、仕事・学習・日常使いまで幅広く対応する1台です。

ASUS 16インチノートPC「Vivobook 16 X1607QA」の魅力

① AI処理を支えるSnapdragon XとCopilot+ PC対応

AI処理に特化したNPUを内蔵するSnapdragon Xプロセッサー（最大45TOPS）を搭載。Windows 11のCopilot+ PC機能に対応し、リアルタイム字幕表示などのAI機能を快適に利用できます。

② 最大約22.2時間駆動のロングバッテリー

高い電力効率により、16インチの大画面モデルながら最大約22.2時間（アイドル時）のバッテリー駆動を実現。外出先や移動の多い環境でも、充電残量を気にせず作業を続けやすく、電源アダプターを持ち歩く負担も軽減されます。

③ Amazon限定の1TB SSDと16:10大画面

Amazon限定仕様として、標準構成の2倍となる1TB SSDを搭載。書類データや写真・動画、アプリケーションをまとめて保存でき、容量不足に悩まされにくい構成です。また、16:10比率の16インチディスプレイ（1,920×1,200）は縦方向の表示領域が広く、Web閲覧や資料作成、表計算作業でも効率よく使えます。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット

【ディスプレイ】16.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,200ドット（60Hz）

【バッテリー駆動】約19.6時間（動画再生時）／約22.2時間（アイドル時）

【CPU】Snapdragon X X1-26-100 プロセッサー

【NPU】Qualcomm Hexagon NPU 45TOPS

【メモリ】16GB LPDDR5X-8448

【グラフィックス】Qualcomm Adreno GPU（CPU内蔵）

【ストレージ】1TB（PCI Express 4.0×4接続 NVMe／M.2）

【USBポート】USB4（Type-C／Power Delivery対応） ×2 ※データ転送と映像出力、本機への給電をサポート、USB3.2（Type-A/Gen1）×2

【外部ディスプレイ出力】HDMI×1、Type-C×2

【通信機能】無線LAN:IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax（Wi-Fi 6E）、 Bluetooth 5.3

お買い得価格で手に入る！

AI対応プロセッサー、長時間バッテリー、大容量1TB SSDをバランス良く備えた16インチノートPCです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。