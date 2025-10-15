Amazonセール情報大紹介！ 第915回
ほぼ半額級：松屋カレギュウ（牛めし10＋カレー10）が4,729円
2025年12月30日 00時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】松屋 カレギュウセット登場！
松屋の牛めしの具（プレミアム仕様）＆オリジナルカレーのセット「カレギュウセット」がAmazonタイムセールに登場。
参考価格9,100円のところ、今なら48％OFFの4,729円で購入できます。4,729円で購入すると、1食あたり約236円とかなりの安さ。
年末年始は外に食べに行くのも面倒、でもちゃんと温かいものは食べたい——そんな日に助かるのが「冷凍ストック」。温めるだけで主食級になる“牛めしの具”と、気分を変えられる“辛口カレー”がセットになった松屋の定番コンボが、Amazonのタイムセールで手が届きやすい価格になっています。
松屋 カレギュウセットの特徴
セット内容
カレギュウセット：牛めしの具（プレミアム仕様）×10食、オリジナルカレー×10食。
松屋人気No.1の「牛めしの具」は肉とご飯の相性抜群です。秘伝の特製プレミアムタレを使い、牛肉はうまみアミノ酸の含有量が多いとされているアメリカ産牛肉5割以上使用しています。
松屋オリジナルカレーは10数種類の香辛料を使用した本格的なスパイシーカレー（辛口）。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、48%OFFの4,729円で購入可能です。
牛めし、カレーはお店の味を忠実に再現しています。お店の味をそのまま自宅で、しかもいつもより安価に楽しみたい方は、ぜひこの機会をお見逃しなく！
冷凍庫に入れておけば、忙しい日のランチや「今日は作りたくない」夜の保険に。牛めし→カレー→あいがけ…と回せるので、20食でも意外と飽きにくいのがポイントです。辛口カレーが苦手な人はアレンジ前提で、気になる人はセール価格のうちにチェックしてみてください。
