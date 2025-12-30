「検索が面倒」を解決？Ewinミニキーボードが過去価格比で値下げ中（2,864円）

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Ewin最新ミニキーボードが登場！

Ewinの「Ewin 2025 ミニキーボード」が、Amazonタイムセールに登場しています。過去価格4,099円からの30％オフの2,864円。ブラックフライデーセールの時と同じ価格です！

Bluetooth＋2.4GHzのデュアル接続に対応

寝転がりながらPCやスマートTVを操作したいとき、意外と困るのが「文字入力」と「マウス操作」。手元のリモコンだけでは検索が面倒で、マウスを置く場所もない……という場面は多いはず。そのような際にお勧めなのが、このキーボードとタッチパッドが一体になった“手のひら入力デバイス”なのです。

このモデルはBluetooth 5.0と2.4GHz USBレシーバーの両方に対応。PC、タブレット、スマートTVなど幅広いデバイスに接続可能です。



付属のUSBレシーバーを使えば、Bluetooth非対応機器でもワイヤレス操作を実現。複数端末を行き来するデバイスマニアにぴったりの設計です。

マウス不要のタッチパッド＆多機能キー

キー配列は日本語仕様で、かな入力もスムーズ。さらに高感度タッチパッドを搭載し、スクロールやジェスチャー操作、ゲームコントロールが直感的に使えます。



加えて、音量調整やブラウザ操作、メディアプレーヤー起動をワンタッチで行えるマルチファンクションキーも搭載。ゲームから動画視聴まで快適に楽しめます。

スマホ級コンパクト設計で持ち運び自由

サイズは幅150×奥行100×高さ20mm、重さ約105gとスマートフォン並みのコンパクトさ。省エネ設計で最大20日間駆動し、出張や車内など外出先でも活躍します。さらに12ヵ月保証付きで、長く安心して使えるのも魅力です。

ガジェット好き必見！今だけの特価

「小型ガジェット」「多機能デバイス」に目がないマニア層にこそおすすめの逸品。ぜひこの機会に入手して、あなたのガジェット環境をワンランクアップさせましょう！

Amazonの価格や在庫、表示される「過去価格／参考価格」はタイミングで変動します。購入前に商品ページの表示（価格・配送予定・返品条件）を確認したうえで、用途が「ごろ寝操作」「スマートTVでの検索」「外出先の簡易入力」にハマるなら、セール中に購入しちゃいましょう！