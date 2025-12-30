ノートPCもスマホもこれ1台：UGREEN 65W急速充電器が2,980円（過去価格3,980円）

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【2,980円！】UGREEN Nexode 65W 急速充電器

MacBookやノートPCにも急速充電が可能な65Wの高性能充電器「Nexode 65W 急速充電器」が、Amazonでお得に販売中！

過去価格3,980円のところ、25％OFFの2,980円というお得な価格で購入できます。

「充電器、結局いくつ持つのが正解？」を終わらせる1台。65W出力＋USB-C×2/USB-A×1の3ポートで、旅行・出張・自宅の“ごちゃつき問題”をまとめて整理できます。

UGREEN Nexode 65W 急速充電器の特徴

① 超コンパクト設計

GaN技術II世代を搭載し、一般的な65W充電器と比較して約30％小さいサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用しているため、持ち運びにも最適です。

② 3台同時充電と65W高出力

Type-C×2と、USB-A×1の計3ポートを搭載。スマートフォン、タブレットはもちろん、MacBook ProなどのPCまで効率よく急速充電できます。

③ 高い安全性とデザイン性

耐火PC素材の使用や多重な安全保護機能に加え、2023レッド・ドット・デザイン賞（red dot design award）を受賞した優れたデザインも魅力です。

お得な価格で手に入れるチャンス！

今ならAmazonで、25%OFFの2,980円で購入可能です。

ごちゃつく充電器をこれ1台にまとめたい方、出張や旅行の荷物を減らしたい方は、ぜひこの機会に高性能なNexodeシリーズをお試しください！

セール価格は変動することがあるので、購入前にページ上の「過去価格／割引率」と到着予定日をチェックしておくのがおすすめです。用途がノートPC中心なら、同時接続時の出力配分も意識して使い分けると満足度が上がります。