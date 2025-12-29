約639gの衝撃…富士通14型「WU5/J3」がクーポン適用で実質値下げ中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】富士通「FMV Zero LIFEBOOK WU5／J3（AZ_WU5J3_Z732）」登場！

富士通の日本製ノートPC「FMV Zero LIFEBOOK WU5／J3（AZ_WU5J3_Z732）」が、Amazonでクーポンによる値下げ販売中。過去価格175,980円のところ、150,880円で購入可能です。

年末年始は移動や帰省、実家作業などで「とにかく軽いノート」が効いてきます。荷物が増える時期だからこそ、PCは“持ってる感”が薄いほど正義。そこで候補に入れたいのが、約639gという超軽量な14型モバイルです。

Amazon.co.jpにて富士通の「FMV Zero LIFEBOOK WU5/J3」は、過去価格（175,980円）からの値下げ表示に加えて、クーポン適用で実質価格が動くタイプ。見た目の表示価格と最終価格がズレやすいので、購入直前に「クーポン適用済み」になっているかを確認しておくのがコツです。

富士通「FMV Zero LIFEBOOK WU5／J3（AZ_WU5J3_Z732）」の魅力

① 思わず驚く約639gの軽さ

14インチの大画面を搭載しながら、重量はわずか634g。バッグに入れても重さを感じにくく、通勤・通学や外出先での作業でも取り回しの良さが際立ちます。

② 「Core Ultra」プロセッサーでAI活用も快適

インテル Core Ultra 5を搭載。AI処理を支援するNPUを内蔵しており、Web会議での背景ぼかしやノイズキャンセリングなどがより効率的に行えます。

③ 妥協のないインターフェースと日本製「MIL規格」の堅牢性

有線LANポート、HDMI、USB Type-C×2、Type-A×2など、ドングル不要の充実したポート類を装備。さらに、米軍採用規格（MIL-STD-810H）に準拠した厳しい落下試験や加圧試験をクリアしています。

製品スペック

【CPU】インテルCore Ultra 5 プロセッサー 125U（12コア／14スレッド／Pコア：最大4.3GHz、Eコア：最大3.6GHz、低消費電力Eコア：最大2.1GHz）

【OS】OS：Windows 11 Home 64ビット版

【メモリ】8GB（最大8GB）[オンボード／増設・交換不可] [デュアルチャネル対応]

【ストレージ】約256GB／ドライブ：ドライブなし

【ディスプレイ】14.0型ワイド WUXGA[1920×1200] ノングレア液晶

【バッテリー駆動時間】最大約17.0時間（JEITA 2.0）、＜動画再生時＞約6.0時間（JEITA 3.0）、＜アイドル時＞約15.0時間（JEITA 3.0）

【接続端子】HDMI出力×1、USB3.2（Gen2）Type-C×2 左側面×2（USB Power Delivery対応、DisplayPort Alt Mode対応）、USB3.2（Gen1）Type-A×2 左側面×1（電源オフUSB充電機能付）、右側面×1、有線LAN（RJ-45）

【Office】Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024

お買い得価格で手に入る！

軽さ・画面の見やすさ・実用性を重視する人に向いた日本製モバイルノートです。このお得な機会にぜひチェックしてみてください！

なお、クーポンは期間が区切られているタイプなので、気になる人は早めの確認がおすすめです（ページ上の表示では 2025年12月26日〜2026年1月1日 となっています）。同じ製品ページでも、Officeの有無／SSD容量などの構成違いで価格やクーポン対象が変わることがあるため、比較する際は「同じ構成」を見ているかも合わせてチェックしておきましょう。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。