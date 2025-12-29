Amazonセール情報大紹介！ 第913回
【39%オフ】ニューバランスのGORE-TEX搭載「Nitrel v6 GTX」が9千円台に、街でも山でも頼れる一足
2025年12月29日 16時30分更新
ニューバランスのDynaSoft Nitrel v6 GTXが39%オフ！
トレイルランニングから普段履きまでマルチシーンで活躍するニューバランスのDynaSoft Nitrel v6 GTXが39%オフの9,333円で、Amazonにて割引販売中！
年末年始は外出や帰省で、雨や雪の可能性も含めて“足元の備え”を見直したくなる時期。トレイル向けの機能を持ちつつ、街歩きにも合わせやすい一足がセールになっているならチェックしておきたいところです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
DynaSoft Nitrel v6 GTXの特徴
DynaSoft Nitrel v6 GTXは、履き心地と耐久性にこだわった設計が魅力です。
滑りにくい「AT TREADアウトソール」と、クッション性に優れた「DYNASOFTミッドソール」が、どんな道でも弾むような歩きをサポート。
爪先を保護する「TOE PROTECT」も備わっており、タフな環境でも安心です。
幅広のワイドラスト設計なので、締め付け感のないリラックスしたフィット感を楽しめるのも嬉しいポイント。
トレッキングから街歩きまで、これ一足で快適に過ごせます。
まとめ
参考価格：15,400円
現在の価格：9,333円［39%OFF］
雨や雪の日、そしてアウトドアシーンを快適にしてくれる頼れる防水スニーカーニューバランスのDynaSoft Nitrel v6 GTX。
本格的な冬のレジャーや悪天候に備えて、今のうちに準備しておきたい一足です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第978回
トピックス【6.5万円】新品じゃなくて正解かも。X1 Carbon整備済みが“ちょうどいい”
-
第952回
トピックス年末の整理整頓がはかどる！家庭用テプラ「SR45」が今お買い得
-
第945回
トピックス空港移動をラクにしたい人へ。サムソナイト軽量スーツケースが割引
-
第943回
トピックス50V型4K＋重低音立体音響、REGZA「50Z570L」が9万円台に（2022年モデル）
-
第931回
トピックス参考価格5万0800円→割引で4万円台！DellのAmazon限定4Kモニター
-
第930回
トピックス“ちょい暖”に最適？コンパクトでオシャレなDe'Longhi「カプスーラデスク」がお得
-
第923回
トピックスこれ以上払いたくない…サブスク値上げ回避にOffice Home 2024（永続）
-
第913回
トピックス濃いヒゲでも、朝がラク。ラムダッシュPRO 5枚刃 Amazon限定モデルが18％オフ
-
第913回
トピックス【クーポンセール開催中】iPhoneもMacBook Airもこれ1台！Anker 67W急速充電器
-
第912回
トピックス【24％オフ】中身丸見え。Beatsの「透けるイヤホン」が1.8万円台に！
- この連載の一覧へ