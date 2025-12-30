Amazonセール情報大紹介！ 第916回
JBL「TOUR PRO 2」が42％オフ。ケースで操作できる“ひと味違う”高機能ワイヤレスイヤホン
2025年12月30日 08時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】JBL ワイヤレスイヤホン「TOUR PRO 2」登場！
JBLのワイヤレスイヤホン「TOUR PRO 2」が、Amazonセールに登場しました。参考価格33,000円のところ、42%オフの18,990円で販売中です。
充電ケースにタッチディスプレイを搭載した独自設計と、JBLらしい力強くクリアなサウンドを兼ね備えたモデルです。
JBL ワイヤレスイヤホン「TOUR PRO 2」の魅力
① スマートタッチディスプレイ搭載充電ケース
1.45インチのタッチディスプレイ搭載充電ケースを採用。「JBL Headphones」アプリ上の豊富な機能の操作をこのケースから行うことが可能です。
② JBLらしさが詰まった、芯のあるサウンド設計
10mm径ダイナミックドライバー（DLCコーティング）を採用。JBL独自の空間サウンド機能にも対応しており、音楽だけでなく映画やライブ映像でも立体感のある再生が楽しめます。
③ 進化したハイブリッドノイズキャンセリング
ハイブリッドノイズキャンセリングは、周囲の環境音に応じて効果を調整するリアルタイム補正機能を搭載。
お買い得価格で手に入る！
音質・機能・操作性のいずれかに偏らない、非常にバランスの取れた完全ワイヤレスイヤホンです。ぜひこのお得な機会にチェックしてみてください！
※価格は在庫状況によって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第978回
トピックス【6.5万円】新品じゃなくて正解かも。X1 Carbon整備済みが“ちょうどいい”
-
第952回
トピックス年末の整理整頓がはかどる！家庭用テプラ「SR45」が今お買い得
-
第945回
トピックス空港移動をラクにしたい人へ。サムソナイト軽量スーツケースが割引
-
第943回
トピックス50V型4K＋重低音立体音響、REGZA「50Z570L」が9万円台に（2022年モデル）
-
第931回
トピックス参考価格5万0800円→割引で4万円台！DellのAmazon限定4Kモニター
-
第930回
トピックス“ちょい暖”に最適？コンパクトでオシャレなDe'Longhi「カプスーラデスク」がお得
-
第923回
トピックスこれ以上払いたくない…サブスク値上げ回避にOffice Home 2024（永続）
-
第917回
トピックス【9千円台！】街歩き・通勤にちょうどいい、ニューバランスWW880が30％オフ
-
第915回
トピックスほぼ半額級：松屋カレギュウ（牛めし10＋カレー10）が4,729円
-
第913回
トピックス濃いヒゲでも、朝がラク。ラムダッシュPRO 5枚刃 Amazon限定モデルが18％オフ
- この連載の一覧へ