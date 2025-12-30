JBL「TOUR PRO 2」が42％オフ。ケースで操作できる“ひと味違う”高機能ワイヤレスイヤホン

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】JBL ワイヤレスイヤホン「TOUR PRO 2」登場！

JBLのワイヤレスイヤホン「TOUR PRO 2」が、Amazonセールに登場しました。参考価格33,000円のところ、42%オフの18,990円で販売中です。

充電ケースにタッチディスプレイを搭載した独自設計と、JBLらしい力強くクリアなサウンドを兼ね備えたモデルです。

JBL ワイヤレスイヤホン「TOUR PRO 2」の魅力

① スマートタッチディスプレイ搭載充電ケース

1.45インチのタッチディスプレイ搭載充電ケースを採用。「JBL Headphones」アプリ上の豊富な機能の操作をこのケースから行うことが可能です。

② JBLらしさが詰まった、芯のあるサウンド設計

10mm径ダイナミックドライバー（DLCコーティング）を採用。JBL独自の空間サウンド機能にも対応しており、音楽だけでなく映画やライブ映像でも立体感のある再生が楽しめます。

③ 進化したハイブリッドノイズキャンセリング

ハイブリッドノイズキャンセリングは、周囲の環境音に応じて効果を調整するリアルタイム補正機能を搭載。

お買い得価格で手に入る！

音質・機能・操作性のいずれかに偏らない、非常にバランスの取れた完全ワイヤレスイヤホンです。ぜひこのお得な機会にチェックしてみてください！

※価格は在庫状況によって異なる場合があります。