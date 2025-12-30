このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第915回

このサイズで満足できる音。JBL「FLIP 7」ポータブルスピーカーがAmazonで23％オフ

2025年12月30日 13時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】JBL ポータブルスピーカー「FLIP 7」登場！

　JBLの人気ポータブルスピーカーシリーズの新作「JBL FLIP 7」が、Amazonセールに登場しました。参考価格19,800円のところ、23%オフの15,200円で販売中です。

　500mlペットボトルほどのサイズ感ながら、JBLらしい力強い低音とクリアな音質を実現。防水・防塵設計で、リビングはもちろん、アウトドアでも気兼ねなく使える一台です。

アマゾンでJBL ポータブルスピーカー「FLIP 7」を入手

JBL ポータブルスピーカー「FLIP 7」の魅力

① コンパクトでもしっかり鳴るJBLサウンド

　ウーファーとツイーターを備えたスピーカー構成により、コンパクトなサイズながら低音から高音まで幅広い音域を再生。屋内外で音楽を楽しみやすい設計です。

② IP68対応。水・砂を気にせず使えるタフ設計

　防水・防塵はIP68等級。キッチンやキャンプでも使いやすく、付属ストラップやカラビナで持ち運びもスムーズです。

③ Bluetooth 5.4対応と最大約16時間の再生

　Bluetooth 5.4に対応し、スマートフォンなどと安定したワイヤレス接続が可能。Playtime Boost使用時は最大約16時間の連続再生に対応し、外出先でも使いやすい仕様です。

お買い得価格で手に入る！

　JBL FLIP 7は、コンパクトさ・音質・耐久性のバランスが取れたポータブルスピーカーです。屋内でも屋外でも使いやすく、サイズ以上の音を求める人におすすめです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。

アマゾンでJBL ポータブルスピーカー「FLIP 7」を入手

