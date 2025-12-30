Amazonセール情報大紹介！ 第914回
空気清浄機が家具になった。サイドテーブル一体型SwitchBot「Table」がAmazonで34％オフ
2025年12月30日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】SwitchBot 空気清浄機「Table」登場！
スマートホームブランドSwitchBot（スイッチボット）の空気清浄機「Table」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格29,800円のところ、34%オフの19,800円で販売中です。
空気清浄機でありながら、サイドテーブル（防水）として使え、天面にスマホを置くだけでワイヤレス充電も可能。さらに、ムードライトとして空間を彩る機能まで備えた、これまでの「置き場所に困る家電」の常識を覆す一台です。
SwitchBot 空気清浄機「Table」の魅力
① サイドテーブル一体型で「置き場所に困らない」
空気清浄機・サイドテーブル・ワイヤレス充電を1台に集約。防水仕様の天面はベッドサイドやソファ横に置きやすく、スマホは置くだけで充電可能。「空気清浄機のためのスペース」を考えなくていい設計です。
② 25畳対応の浄化力と、20dBの静音設計
最大約25畳まで対応し、8畳なら約11分で空気を循環。360°吸気＋5層構造フィルターで、花粉・アレルゲン・生活臭をケアします。最小20dBの静音性で、就寝中や作業中も気になりにくいのが特長です。
③ 空気が見えるムードライトとスマート操作
空気質は4色ライトで表示、10色のムードライトは間接照明としても活躍。アプリや音声操作に対応し、モード切替やフィルター管理もスムーズ。
お買い得価格で手に入る！
空気清浄機の性能と家具としての実用性を両立した1台です。置き場所に悩まず、充電や照明までまとめてこなせるため、部屋をすっきり整えたい人、ベッドサイドやリビングの使い勝手を高めたい人におすすめです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
