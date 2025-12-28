【クーポンセール開催中】iPhoneもMacBook Airもこれ1台！Anker 67W急速充電器

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonクーポンセール】Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）

AnkerのGaN充電器「Anker Prime Wall Charger（67W,3 ports,GaN）」に、Amazonで値引きクーポンが登場。6490円で購入可能です！

外出先や出張で「充電器がかさばる」「ノートPCとスマホとイヤホンをまとめて充電したい」と感じたことはありませんか。今回取り上げるのは、最大67W出力で3ポートを備えたAnkerの急速充電器。折りたたみ式プラグのコンパクト設計で持ち運びやすく、Amazonではクーポン適用でお得に購入できるタイミングです。

Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）の特徴

① 3台まとめてこれ1台で急速充電

最大出力67Wかつ、USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、3台の機器を同時に充電可能。MacBook Air、iPhone 17、AirPodsもこれ1つで充電できます。

② Anker独自技術「GaNPrime」を採用

Ankerの最新技術「GaNPrime」により、超高出力かつコンパクトサイズを実現。複数ポートへの充電も可能で、一般的な67W充電器に比べ約50％小型化しています。

③ ActiveShield 2.0で高い安全性

ActiveShield 2.0搭載で、温度管理と端末保護機能により機器を24時間守ります。また、折りたたみ式プラグを採用しており、持ち運びも便利です。

お買い得価格で手に入る！

クーポン値引き価格で購入できるこの機会に、Ankerの高性能充電器でスマホやノートPCの充電環境をアップグレードしてください。

充電器は毎日使うものだからこそ、持ち運びのしやすさとポート数のバランスが重要。3台同時充電に対応する本モデルなら、荷物を減らしつつ“充電待ち”のストレスも軽くできます。クーポンの有無や適用後価格は変動するため、購入前にカート画面で最終金額を確認しておくと安心です。

※価格はセール状況によって変動する場合があります。