【クーポンセール開催中】iPhoneもMacBook Airもこれ1台！Anker 67W急速充電器
2025年12月28日 17時00分更新
【Amazonクーポンセール】Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）
AnkerのGaN充電器「Anker Prime Wall Charger（67W,3 ports,GaN）」に、Amazonで値引きクーポンが登場。6490円で購入可能です！
外出先や出張で「充電器がかさばる」「ノートPCとスマホとイヤホンをまとめて充電したい」と感じたことはありませんか。今回取り上げるのは、最大67W出力で3ポートを備えたAnkerの急速充電器。折りたたみ式プラグのコンパクト設計で持ち運びやすく、Amazonではクーポン適用でお得に購入できるタイミングです。
Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）の特徴
① 3台まとめてこれ1台で急速充電
最大出力67Wかつ、USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、3台の機器を同時に充電可能。MacBook Air、iPhone 17、AirPodsもこれ1つで充電できます。
② Anker独自技術「GaNPrime」を採用
Ankerの最新技術「GaNPrime」により、超高出力かつコンパクトサイズを実現。複数ポートへの充電も可能で、一般的な67W充電器に比べ約50％小型化しています。
③ ActiveShield 2.0で高い安全性
ActiveShield 2.0搭載で、温度管理と端末保護機能により機器を24時間守ります。また、折りたたみ式プラグを採用しており、持ち運びも便利です。
お買い得価格で手に入る！
クーポン値引き価格で購入できるこの機会に、Ankerの高性能充電器でスマホやノートPCの充電環境をアップグレードしてください。
充電器は毎日使うものだからこそ、持ち運びのしやすさとポート数のバランスが重要。3台同時充電に対応する本モデルなら、荷物を減らしつつ“充電待ち”のストレスも軽くできます。クーポンの有無や適用後価格は変動するため、購入前にカート画面で最終金額を確認しておくと安心です。
