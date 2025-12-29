Amazonセール情報大紹介！ 第913回
濃いヒゲでも、朝がラク。ラムダッシュPRO 5枚刃 Amazon限定モデルが18％オフ
2025年12月29日 16時00分更新
【Amazonタイムセール】パナソニック ラムダッシュPRO 5枚刃 ES-NLV5X-K登場！
パナソニックの5枚刃シェーバー「ラムダッシュPRO ES-NLV5X-K」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格23,124円のところ、18%オフの18,990円で販売中です。
高速リニアモーターと5枚刃を組み合わせた電気シェーバーで、朝の身支度を効率よく整えたい人に向いた一台です。
パナソニック ラムダッシュPRO 5枚刃 ES-NLV5X-Kの魅力
① 高速リニアモーター×5枚刃で、剃り残しを減らす設計
毎分約14,000ストロークのリニアモーターが、5枚刃を安定して駆動。ヒゲを引っ張らず、リズムよくカットしていくため、濃いヒゲやくせヒゲにも対応しやすいのが特長です。
② ヒゲの状態に合わせて調整する「ラムダッシュAI+」
ヒゲの濃さを検知し、駆動パワーを自動でコントロールするAI機能を搭載。ヒゲが密集している部分ではしっかり、薄い部分では力を抑える動きになるため、剃りムラを防ぎつつ肌への刺激も考慮されています。
③ Amazon限定仕様で、使い続けやすい実用性
本体は水洗い対応で、使用後のメンテナンスもシンプル。さらにAmazon.co.jp限定で起毛ポーチが付属し、保管や持ち運びにも便利です。
お買い得価格で手に入る！
「ラムダッシュPRO 5枚刃 ES-NLV5X-K」は、深剃り性能・肌への配慮・使い勝手の3点をバランスよく備えた電気シェーバーです。性能と日常の快適さを重視する人は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
