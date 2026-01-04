2026年1月16日より毎週金曜夜11時 第2期アニメ放送開始！
どうせアニメ第2期観たら続きが読みたくなるんだから『葬送のフリーレン』 全15巻が48%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
2026年01月04日 17時00分更新
新年1発目の推し漫は、1月16日からアニメ第2期の放送開始が予定されている『葬送のフリーレン』のセール情報です。
12月に発売になったばかりの最新第15巻まで全巻すべて48%のポイント還元。アニメの第1期は、単行本第7巻収録の60話まで。第2期はその続きからということになります。どうせ2期を見終わったら、すぐさま続きが知りたくなるんですから、今のうちにホラ、ポチッと行っときなって、ポチッと。
怪物みたいなキャラがうじゃうじゃの帝都編
あのキャラの不吉な未来が暗示される第15巻！
|葬送のフリーレン（１５） (少年サンデーコミックス)
葬送のフリーレン
山田鐘人 (著) , アベツカサ (著)
全15巻（続巻）
8800円 ＋ポイント還元 4241 pt (48%)
第15巻
583円＋ポイント還元 281 pt (48%)
個人的には、フリーレンは漫画とアニメのセットで楽しむ作品だと思ってます。そのくらいアニメの存在が大きい。ハリー・ポッターが本と映画の相乗効果でさらに世界観を広げたのと同じです。故にアニメ第2期が始まるのは本当に僥倖です。このまま完結まで二人三脚で進められれば、後の世で「日本三大ファンタジー作品のひとつ」と呼ばれているかもしれないくらいの作品だと思いますよ、ええ。
