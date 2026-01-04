どうせアニメ第2期観たら続きが読みたくなるんだから『葬送のフリーレン』　全15巻が48%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

新年1発目の推し漫は、1月16日からアニメ第2期の放送開始が予定されている『葬送のフリーレン』のセール情報です。

12月に発売になったばかりの最新第15巻まで全巻すべて48%のポイント還元。アニメの第1期は、単行本第7巻収録の60話まで。第2期はその続きからということになります。どうせ2期を見終わったら、すぐさま続きが知りたくなるんですから、今のうちにホラ、ポチッと行っときなって、ポチッと。

怪物みたいなキャラがうじゃうじゃの帝都編

あのキャラの不吉な未来が暗示される第15巻！

葬送のフリーレン

山田鐘人 (著) , アベツカサ (著)

全15巻（続巻）

8800円 ＋ポイント還元 4241 pt (48%)

第15巻

583円＋ポイント還元 281 pt (48%)

作品紹介

魔王を倒し、勇者一行の旅は“終わった”。でもエルフの魔法使いフリーレンにとって、仲間と共に生きた魔王討伐のための十年の旅は瞬きみたいな時間。魔王討伐から50年が過ぎ、仲間の老いと死が、後から静かにフリーレンに刺さる。「私はあの人たちのことを何も知ろうとしなかった」──亡き勇者ヒンメルの足跡を辿り、再び旅に出るフリーレン。人間の弟子フェルンと、戦士シュタルクと出会い、同じ景色を“今度はちゃんと”見つめ直していく。



個人的には、フリーレンは漫画とアニメのセットで楽しむ作品だと思ってます。そのくらいアニメの存在が大きい。ハリー・ポッターが本と映画の相乗効果でさらに世界観を広げたのと同じです。故にアニメ第2期が始まるのは本当に僥倖です。このまま完結まで二人三脚で進められれば、後の世で「日本三大ファンタジー作品のひとつ」と呼ばれているかもしれないくらいの作品だと思いますよ、ええ。