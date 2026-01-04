このページの本文へ

Kindle漫画セール情報「推し漫」 第7回

2026年1月16日より毎週金曜夜11時　第2期アニメ放送開始！

どうせアニメ第2期観たら続きが読みたくなるんだから『葬送のフリーレン』　全15巻が48%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】

2026年01月04日 17時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

　新年1発目の推し漫は、1月16日からアニメ第2期の放送開始が予定されている『葬送のフリーレン』のセール情報です。

　12月に発売になったばかりの最新第15巻まで全巻すべて48%のポイント還元。アニメの第1期は、単行本第7巻収録の60話まで。第2期はその続きからということになります。どうせ2期を見終わったら、すぐさま続きが知りたくなるんですから、今のうちにホラ、ポチッと行っときなって、ポチッと。

全巻の購入はこちら(Amazon)

怪物みたいなキャラがうじゃうじゃの帝都編
あのキャラの不吉な未来が暗示される第15巻！

Image from Amazon.co.jp
葬送のフリーレン（１５） (少年サンデーコミックス)
第15巻の購入はこちら(Amazon)

葬送のフリーレン
山田鐘人 (著) , アベツカサ (著) 
全15巻（続巻）
8800円 ＋ポイント還元 4241 pt (48%)
第15巻
583円＋ポイント還元 281 pt (48%)

 
作品紹介　
魔王を倒し、勇者一行の旅は“終わった”。でもエルフの魔法使いフリーレンにとって、仲間と共に生きた魔王討伐のための十年の旅は瞬きみたいな時間。魔王討伐から50年が過ぎ、仲間の老いと死が、後から静かにフリーレンに刺さる。「私はあの人たちのことを何も知ろうとしなかった」──亡き勇者ヒンメルの足跡を辿り、再び旅に出るフリーレン。人間の弟子フェルンと、戦士シュタルクと出会い、同じ景色を“今度はちゃんと”見つめ直していく。

個人的には、フリーレンは漫画とアニメのセットで楽しむ作品だと思ってます。そのくらいアニメの存在が大きい。ハリー・ポッターが本と映画の相乗効果でさらに世界観を広げたのと同じです。故にアニメ第2期が始まるのは本当に僥倖です。このまま完結まで二人三脚で進められれば、後の世で「日本三大ファンタジー作品のひとつ」と呼ばれているかもしれないくらいの作品だと思いますよ、ええ。

