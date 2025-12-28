Amazonセール情報大紹介！ 第943回
50V型4K＋重低音立体音響、REGZA「50Z570L」が9万円台に（2022年モデル）
2025年12月28日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazon.co.jp】レグザ「50Z570L」4Kテレビが36％オフ！98,340円
高画質テレビが特別価格に
レグザの4K液晶テレビ「50Z570L」（2022年モデル）が、<参考価格154,000円から36％オフの98,340円で販売されています。
年末年始はドラマ・映画・スポーツを一気見しやすい時期。せっかくなら、映像も音も“ちゃんと満足できる”テレビに替えておきたい。今回ピックアップするのは、REGZAの4K液晶「50Z570L」（2022年モデル）。参考価格154,000円のところ、割引価格で9万円台まで下がっているのがポイントだ。買い替えやサブテレビの格上げ候補として、条件がハマる人は要チェック。
美しい映像と迫力サウンド
直下型倍速パネルと高コントラストパネルを採用し、リアルで鮮やかな4K映像を実現。映画やスポーツ観戦では臨場感あふれる映像が楽しめます。
また、重低音立体音響システムを搭載し、音の広がりと深みも抜群。自宅がまるでシアターのように。
AIが番組をおすすめ＆ネット動画も充実
AIが好みを学習し番組を提案する「新ざんまいスマートアクセス」を搭載。録画も簡単で操作性も◎。
Netflix、Prime Video、YouTubeなど主要動画サービスに対応。瞬速ゲームモードで約0.83msecの低遅延プレイも可能です。
接続性も抜群で使いやすい
HDMI×4、USB×2を備え、複数デバイスを同時接続可能。Wi-Fi対応でネット動画もスムーズに楽しめます。
【まとめ】今が買い替えのチャンス
4K高画質と高音質を備えたレグザが、36％オフの98,340円。
同じ50インチでも、倍速や低遅延、録画まわりの使い勝手は「後から効いてくる」ポイント。設置スペースと視聴距離が合うなら、年末年始の視聴体験を底上げする投資として検討する価値は高い。価格は変動しやすいので、表示されている参考価格／過去価格との比較や在庫、配送日もあわせて確認しておきたい。
