Amazonセール情報大紹介！ 第931回
参考価格5万0800円→割引で4万円台！DellのAmazon限定4Kモニター
2025年12月28日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazon限定】Dell 27インチ 4Kモニター「S2725QC-A」登場！
4K解像度、120Hz高速表示、さらにUSB Type-C接続による65W給電機能を搭載。仕事もゲームも最高画質で楽しめる、Dell（デル）のAmazon.co.jp限定4Kモニター「S2725QC-A」（27インチ）が、Amazonでセール中。参考価格50,800円のところ、17％オフの41,980円という4万円台の価格で手に入ります。
年末年始の作業環境を整えたい人に向けて、デスク周りを“配線少なめ”で組める4Kモニターをピックアップ。USB-Cケーブル1本で映像出力と給電（最大65W）までまとめられるので、ノートPC運用の相性が良いのがポイントです。
【Amazon限定】Dell 27インチ 4Kモニター「S2725QC-A」の特徴
① 4K高画質とゲーム性能の両立
IPSパネルによる鮮やかな4Kビジュアル（sRGB 99%）に加え、120Hzのリフレッシュレートと4msの応答速度、FreeSync Premium対応で、ゲームでも滑らかな映像を楽しめます。
② USB-C 1本でスマートな接続
USB-Cポートを搭載し、対応ノートPCでは、Type-Cケーブル（最大65W給電）1本で映像出力と給電が可能。ケーブルを減らしてデスクをスッキリ整頓できます。
③ 目に優しい設計
TÜV Rheinlandの4つ星Eye Comfort認証を取得。ComfortView Plus機能により、色精度を保ちながらブルーライトを35%以下に抑制します。5Wデュアルスピーカー内蔵で音も快適です。
お買い得価格で手に入る！
価格や在庫、ポイント還元はタイミングで変動するため、購入前に商品ページの表示（販売元/出荷元、保証条件、最新価格）をご確認ください。特に「Amazon.co.jp限定」の保証内容は条件が付くため、あわせてチェックしておくと安心です。
このチャンスに高機能4Kモニターを4万円台で手に入れ、仕事も趣味も快適な環境を構築しましょう！
