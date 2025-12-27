Amazonセール情報大紹介！ 第930回
“ちょい暖”に最適？コンパクトでオシャレなDe'Longhi「カプスーラデスク」がお得
2025年12月27日 21時00分更新
【Amazonセール】De'Longhi（デロンギ）ファンヒーター カプスーラデスク「HFX12D03-BG」登場！
De'Longhi（デロンギ）のパーソナルファンヒーター「カプスーラデスク（HFX12D03-BG）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格8,980円のところ、31%オフの6,194円というお手頃価格で購入できます。
冬のデスクワークや洗面・脱衣所は、部屋全体を暖めるほどでもないのに“そこだけ”冷えるのがつらいところ。そんなピンポイントの寒さ対策に向くのが、デロンギのパーソナルセラミックファンヒーター「カプスーラデスク」。小型で置き場所を選びにくく、手元・足元のスポット暖房として使いやすいタイプです。
De'Longhi（デロンギ）ファンヒーター カプスーラデスク「HFX12D03-BG」の魅力
① 作業に集中できる優れた静音性
騒音レベルは約30.4dBと、ホテルの室内と同等の優れた静音性を実現。仕事や勉強、趣味など集中したい時にも、動作音を気にすることなく使えます。
② 使いやすいコンパクト設計
わずかなスペースにも設置できるサイズで、軽量なので必要な場所へ気軽に移動可能。デスク下や床の足元、部屋の隅など、使いたい場所で使える気軽さが魅力です。
③ 柔らかな暖気と安全性
送風パネルはデロンギ独自のグリッド設計で、直線的ではなく柔らかな暖気で手先や足元を包み、心地よい暖かさ。さらに、PTCセラミックを熱源とすることで過熱を防ぎ、転倒時の自動電源オフや過昇温防止付きで安全面にも配慮されています。
お買い得価格で手に入る！
パーソナル暖房は「暖めたい範囲がはっきりしている人」ほど満足度が上がりやすいジャンル。仕事や勉強の集中力を落としたくないなら、足元・手元の冷えを先に潰すのが近道です。なお、Amazonは在庫やバリエーションの切り替えで価格が動くことがあります。掲載価格は目安として、最終的な購入金額は商品ページの表示を基準にしてください。
