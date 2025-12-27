Amazonセール情報大紹介！ 第822回
【25%オフ】ビジネスノート王道がセール中！Let's note「CF-FC6ADMCR」、25%オフで25万円台
2025年12月27日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】パナソニック ノートPC 「レッツノート（CF-FC6ADMCR）」登場！
パナソニックのノートPC 「レッツノート（CF-FC6ADMCR）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格343,200円のところ、25%オフの258,545円で販売中です。
インテル Core Ultra 5プロセッサーを搭載し、ワンボタンでAI機能を呼び出せるCopilotキーにも対応。 軽量設計と高い堅牢性を両立した14型ノートとして、ビジネス用途を中心に注目したいモデルです。
年末年始は、PCの買い替えや仕事環境のアップデートが進むタイミング。持ち運びやすさと実務性能を両立したモバイルノートは、在宅・出張・サテライトのどれにも効いてきます。今回は、Office同梱でビジネス用途に寄せたレッツノートFC6のセール情報をチェックします。
パナソニック ノートPC 「レッツノート（CF-FC6ADMCR）」の魅力
① AI PC時代の新標準「Copilotキー×Core Ultra」
キーボードには独立したCopilotキーを搭載。 Core Ultraプロセッサーに内蔵されたAI専用エンジン（NPU）を活用し、文章要約や画像生成などのAI処理をスムーズに行えます。
② ネジ式交換バッテリーと圧倒的なスタミナ
アイドリング時で約26.1時間という驚異的な駆動時間を実現。バッテリー交換可能な新脱着構造（ネジ式）を採用。
③ 14型大画面でも約1.04kgの軽量・タフボディ
14.0型WUXGA（1920×1200）液晶を搭載しながら、重量は約1.04kg。 100kgf加圧振動試験や落下試験をクリアする堅牢性を備え、薄型・軽量化も実現しています。 信頼性の高さは、神戸工場生産という点からも伝わってきます。
製品スペック
【OS】Windows 11 Pro
【CPU】インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】14.0型ワイド WUXGA（1920×1200）
【グラフィックス】インテル グラフィックス
【Office】Microsoft 365 Basic + Office Home & Business
お買い得価格で手に入る！
ビジネス用途に適した16GBメモリ／512GB SSDといったポイントを重視する人に向いた1台です。信頼性の高いビジネスノートを探しているなら、チェックしておきたいモデルです。
価格や在庫、ポイント付与の条件はタイミングで変わるため、購入前に商品ページで最終確認を。特にOffice同梱モデルは構成違いが出やすいので、型番（CF-FC6ADMCR）と付属ソフトの表記まで合わせてチェックしておくと安心です。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
