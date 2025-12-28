このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第912回

1本あると助かるやつ。UGREEN 100W/5A USB-Cがクーポンで909円

2025年12月28日 11時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

【Amazonクーポン】UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W登場！

　スマホアクセサリーブランド「‎UGREEN（ユーグリーン）」の「UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W」にAmazonで390円引きのクーポンが登場（12月31日まで）。909円で購入可能です。

　最大100W（20V×5A）のUSB PD急速充電に対応しているので、対応する充電器と組み合わせれば、MacBook ProクラスのノートPCからタブレット、スマホまで幅広くカバーできます。「とりあえずこれ1本持っておけば安心」というメインケーブルにぴったりです。

　過去1か月で5,000点以上も購入された人気アイテムです。UGREENストアで購入すると24ヶ月間保証サービスが付いています。

アマゾンでUGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100Wを入手

UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100Wの特徴

① 最大100Wの超高速充電

　USB PD技術に対応し、最大100W（20V×5A）まで安全かつ安定して出力できます。PD充電を実現するために、デバイスとアダプタはPD機能をサポートする必要があります。100W、87W、61W、45W、30W、18Wの電力供給PD急速充電をサポートします。

※ビデオ出力をサポートしていません。

② 幅広い互換性

　iPhone 17/16/15シリーズ、MacBook Pro、Macbook Air、iMac、ChromeBook Pixelなど、さまざまなUSB Type-Cデバイスに対応できます。スマホだけでなく、充電時間を短縮したい各種のタブレット、ノートPCなどの充電時間を大幅に減らせます。

まとめ：今だけのお得な価格！

　12月31日までのクーポン利用で390円引き。

アマゾンでUGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100Wを入手

