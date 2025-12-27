Amazonセール情報大紹介！ 第910回
有線派の味方！TP-Link 8ポートギガスイッチ「TL-SG108」が値下げ中
2025年12月27日 17時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】TP-Link ギガビット対応 8ポート スイッチングハブ「TL-SG108」
参考価格3,599円→特価2,790円（22%OFF）
TP-Link ギガビット対応 8ポート スイッチングハブ「TL-SG108」が、Amazonにて2,790円で販売中！ ポート単価349円です。
年末年始は大掃除やそれに伴う模様替えなどで、PC・ゲーム機・NAS・テレビなど“有線LANでつなぎたい機器”が地味に増える時期。ルーターのLAN口が足りなくなったら、まずはスイッチングハブで増設するのが手っ取り早い。今回は、8ポートの定番「TL-SG108」が参考価格比で値下げされているタイミングを拾って、要点だけ短くまとめます。
商品概要
世界中で支持されるネットワーク機器メーカーTP-Linkから、人気モデル 「TL-SG108」 が登場。
10/100/1000Mbps対応 のギガビットスイッチングハブで、家庭からオフィスまで幅広く活躍します。
・8ポート搭載：複数デバイスを安定接続
・金属筐体採用：耐久性に優れ長寿命
・プラグ＆プレイ：設定不要、接続するだけで即利用可能
TP-Link ギガビット対応 8ポート スイッチングハブ「TL-SG108」の主な特徴
・省エネ性能：TP-Link独自の「グリーンイーサネット技術」により、既存機種より電力消費を最大84%削減
・設置自由度：コンパクト設計でデスク設置にも壁掛けにも対応
・改良されたデザイン：LEDインジケーターを統一＆視認性アップ、筐体と外箱もリニューアル
・安心保証：購入者に嬉しい「永久無償保証」付き
タイムセール価格
・参考価格：3,599円
・セール特価：2,790円（22%OFF）
・発送：Amazonが担当、迅速＆安心配送
「配線をまとめたい」「機器が増えてLAN口が足りない」みたいな悩みは、ハブを1台足すだけであっさり解決することが多いです。セール価格は変動しやすいので、購入前に商品ページで価格（参考価格／過去価格との比較）と配送日を確認しておくと安心。机の上がごちゃつきがちな人ほど、早めに“有線の整理”をやっておくと快適になります。
