雨の日ストレス減！GORE-TEX採用ニューバランス「MW880G」が参考価格と比べてお得

ニューバランスのMW880G GORE-TEXが29%オフ！

雨の日の外出や通勤、旅行先での街歩きなど、「天候を気にせず安心して履ける一足」を探している人におすすめのニューバランスのMW880G GORE-TEXが29%オフの14,000円で登場！

「濡れるのがイヤ」「でも歩きやすさは譲れない」——そんな人向けに、GORE-TEX採用のウォーキングシューズをピックアップ。通勤・旅行・街歩きなど“歩く時間が長い日”の相棒候補として、MW880G GORE-TEXの特徴と、参考価格との比較でいまの買い時感をまとめます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ニューバランスのMW880G GORE-TEXの特徴

MW880G GORE-TEXは、「MW880G」メンズモデルにFRESH FOAMソールを搭載したモデルです。

クッション性が向上し、長時間の歩行でも足への負担を軽減。ウォーキングはもちろん、通勤や旅行など、歩く時間が長くなりがちなシーンでも快適な履き心地をサポートします。

また、ガセット全体からタン部分までGORE-TEXメンブレンを搭載することで、雨の侵入に対するガード力もアップ。

天候を問わず安心して履ける一足に仕上がっています。

カラーはウォーキング、旅行、ビジネスシーンにもなじみやすいベーシックなデザインを採用。足入れのしやすい2Eと4Eの2ウイズ展開で、幅広の足にも対応します。

まとめ

参考価格：19,800円

現在の価格：14,000円［29%OFF］

ニューバランスのMW880G GORE-TEXは耐水性・クッション性・安定感をバランスよく備えた、実用性の高いウォーキングシューズです。

歩きやすさ系の靴は“合う・合わない”が出やすいので、気になる人はレビューのサイズ感コメントも要チェック。価格が動いているタイミングなら、合うサイズが残っているうちに早めに確認しておくと安心です（表示価格は随時変わります）。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。