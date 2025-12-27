Amazonセール情報大紹介！ 第753回
雨の日ストレス減！GORE-TEX採用ニューバランス「MW880G」が参考価格と比べてお得
2025年12月27日 17時30分更新
ニューバランスのMW880G GORE-TEXが29%オフ！
雨の日の外出や通勤、旅行先での街歩きなど、「天候を気にせず安心して履ける一足」を探している人におすすめのニューバランスのMW880G GORE-TEXが29%オフの14,000円で登場！
「濡れるのがイヤ」「でも歩きやすさは譲れない」——そんな人向けに、GORE-TEX採用のウォーキングシューズをピックアップ。通勤・旅行・街歩きなど“歩く時間が長い日”の相棒候補として、MW880G GORE-TEXの特徴と、参考価格との比較でいまの買い時感をまとめます。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ニューバランスのMW880G GORE-TEXの特徴
MW880G GORE-TEXは、「MW880G」メンズモデルにFRESH FOAMソールを搭載したモデルです。
クッション性が向上し、長時間の歩行でも足への負担を軽減。ウォーキングはもちろん、通勤や旅行など、歩く時間が長くなりがちなシーンでも快適な履き心地をサポートします。
また、ガセット全体からタン部分までGORE-TEXメンブレンを搭載することで、雨の侵入に対するガード力もアップ。
天候を問わず安心して履ける一足に仕上がっています。
カラーはウォーキング、旅行、ビジネスシーンにもなじみやすいベーシックなデザインを採用。足入れのしやすい2Eと4Eの2ウイズ展開で、幅広の足にも対応します。
まとめ
参考価格：19,800円
現在の価格：14,000円［29%OFF］
ニューバランスのMW880G GORE-TEXは耐水性・クッション性・安定感をバランスよく備えた、実用性の高いウォーキングシューズです。
歩きやすさ系の靴は“合う・合わない”が出やすいので、気になる人はレビューのサイズ感コメントも要チェック。価格が動いているタイミングなら、合うサイズが残っているうちに早めに確認しておくと安心です（表示価格は随時変わります）。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
