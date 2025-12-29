このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第912回

【24％オフ】中身丸見え。Beatsの「透けるイヤホン」が1.8万円台に！

2025年12月29日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】Beats Studio Buds + ワイヤレスノイズキャンセリングイヤフォン登場！

　Appleファミリーの一員である人気オーディオブランド「Beats（ビーツ）」の完全ワイヤレスイヤフォン「Beats Studio Buds +」が、Amazonセールに登場しました。参考価格24,800円のところ、24%オフの18,869円で販売中です。

　内部構造が透けて見える「トランスペアレント」カラーは、ガジェット好きの心をくすぐる象徴的なデザインとして人気のモデルです。

アマゾンでBeats Studio Buds + ワイヤレスノイズキャンセリングイヤフォンを入手

Beats Studio Buds + ワイヤレスノイズキャンセリングイヤフォンの魅力

① ノイキャン＆空間オーディオ

　周囲の雑音を的確に遮断するアクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載。さらに空間オーディオにも対応し、どこでも臨場感あふれるサウンドが楽しめます。

② 最大36時間の再生。バッテリー切れの心配なし

　イヤーバッド単体で最大9時間、充電ケースを合わせると最大36時間の長時間再生が可能です。

③ AppleとAndroid両方で使える高い互換性

　AppleデバイスだけでなくAndroidデバイスとも互換性を強化。どちらのOSでもワンタッチペアリングが可能。

お買い得価格で手に入る！

　Appleゆずりの親和性、最大36時間のロングバッテリー、遊び心あるデザインを兼ね備えたイヤホンです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。

アマゾンでBeats Studio Buds + ワイヤレスノイズキャンセリングイヤフォンを入手

