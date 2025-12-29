Amazonセール情報大紹介！ 第911回
ここまで自動でいいの？ 吸引×床洗浄を極めたロボット掃除機「Anker Eufy Robot Vacuum Omni E25」が40％オフ
2025年12月29日 15時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Omni E25（ロボット掃除機）登場！
Ankerの人気ロボット掃除機「Anker Eufy Robot Vacuum Omni E25」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格149,900円のところ、40%オフの89,790円で販売中です。
「E25」は掃除機能と水拭きを1台でこなし、日常の床掃除を効率化するモデルです。ベースステーションが自動でゴミ収集・モップ洗浄・温風乾燥、洗剤の自動投入まで行う仕様で、手間を大幅に削減します。
Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Omni E25（ロボット掃除機）の魅力
① ゴミ収集から洗剤投入まで「最高峰のセルフクリーニング」
ゴミの収集、モップの洗浄、生乾きの臭いを防ぐ温風乾燥、洗剤の自動投入まで全て自動で行います。さらに、ブラシに絡まった毛を自動で除去する機能も搭載されており、あなたがメンテナンスに費やす時間は最小限で済みます。
② パワフルな吸引力とローラーモップで床全体をしっかり掃除
最大20,000Paレベルの強力吸引力と、ローラーモップを採用したクリーニング方式を備えます。床上のホコリ・ゴミ・ペットの毛などを効率良く吸引しながら、ローラーモップによる水拭き清掃も行います。
③ 高度なAI認識＆障害物回避
AI.Seeシステムを搭載。200種類以上の障害物を認識することで、おもちゃやスリッパなども的確に回避します。
お買い得価格で手に入る！
20,000Paの吸引力、ローラーモップによる床洗浄、そして洗剤投入まで自動化したステーションを兼ね備えた、まさに全部入りモデルです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
