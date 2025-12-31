人が飯を食うことは、それだけでドラマだ『孤独のグルメ』　44%オフ！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

2025年の最後を締めるのは、いわずと知れたグルメ漫画の金字塔『孤独のグルメ』のセール情報です。

実のところ『孤独のグルメ』のセールは定期的に行われていて、年間5～6回ほどお安く買えるチャンスがあります。今回のセールは年末から年始にかけて行われていて、チャンスは1月7日まで。

新装版の第1巻が定価990円のところ44%オフの550円、第2巻にあたる『孤独のグルメ2』が、定価701円のところ33%オフの468円で購入できます。

松重豊の主演のドラマも注目を集めた本作ですが、本日12月31日夜9時55分から、テレビ東京系列で、ドラマの大晦日スペシャルも放送になるそうです。この機会にドラマといっしょに原作も楽しんでください！

映えたり人気の店じゃなくても、飯さえあればすべからくグルメはドラマになる

孤独のグルメ

久住 昌之 (著), 谷口 ジロー (イラスト)

孤独のグルメ【新装版】

550円（定価990円）[44%オフ]

孤独のグルメ2

468円（定価701円）[33%オフ]

作品紹介

腹の虫の声だけを頼りに、名もなき食堂へ吸い込まれる輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎。その五郎が一人で食事をするシチュエーションを淡々と描くオムニバス形式のグルメエッセイマンガ。各話ごとに違う飲食店を訪れ、違うメニューを食べる五郎の姿が描かれる。食事中の五郎は、誰とも喋らないのに心だけがやけに饒舌になる。



『孤独のグルメ』のすごいところは、話題の店だとか知る人ぞ知る名店だとかに行って食事をするわけじゃなく、ひょっとすると読者の住む町にも1軒くらいありそうな飲食店にふらっと入って、そこで食べた食事と、その店の従業員や客を品定めすることで1本のエッセイ漫画として成立させてしまっている点でしょう。しかも、食事に関して心のなかでつぶやかれるのは、せいぜい「うむ。うまい」とその程度。テレビの食レポで使われるような美辞麗句は一切使わないのに、登場する食事がべらぼうに美味しそうに見えるのは、やはりこの漫画の持つ魔力と言わざるを得ませんな。