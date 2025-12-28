Amazonセール情報大紹介！ 第907回
【43%オフ】ブラウン「シリーズ9」が2万円台！夕方のヒゲまでゼロにする「肌下-0.01mm」の深剃りモデルがAmazonセール中
2025年12月28日 18時00分更新
【Amazonタイムセール】Braun 電気シェーバー「シリーズ9 SPORT (9360cc）」登場！
Braun（ブラウン）の上位モデル「シリーズ9 SPORT（9360cc）」が、Amazonタイムセールに登場しました。
過去価格52,800円のところ、43％オフの29,880円で購入できる非常にお得な価格設定です。本モデルは6in1アルコール洗浄システムが付属するAmazon限定商品です。
Braun 電気シェーバー「シリーズ9 SPORT (9360cc）」 の特徴
① 深剃り性能を追求した密着シェービング
コンパクトヘッドが高い密着性を実現し、アゴ下のような難しい部位もしっかり深剃り。特許技術の極薄網刃が肌の下のヒゲまでとらえてカットします。
② 肌へのやさしさもしっかり配慮
くせヒゲや寝たヒゲ、長いヒゲも少ないストロークで剃れるため、肌への負担を軽減。音波振動テクノロジーが摩擦を抑え、スムーズな剃り心地を実現します。
③ Amazon限定の6in1アルコール洗浄システム付属
使用後のヘッドを自動で洗浄・除菌・潤滑まで行い、清潔な状態をキープ。充電も同時に行えるため、毎日新品のような剃り味が続きます。
お買い得価格で手に入る！
圧倒的な深剃り性能、肌への優しさ、そして完全自動のメンテナンス性を完璧なバランスで融合させた、まさにメンズシェーバーの理想形です。ぜひこのお得な機会にチェックしてみてください。
※価格は変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
