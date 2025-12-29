市川ってあの頃の俺だなぁって思ったらもう止まらない陰キャの恋愛グラフィティ『僕の心のヤバイやつ』　67%ポイント還元　全12巻で実質1633円【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

「じれってーっっ!!!」が「……尊い（泣）」に

誰もが胸打たれる陰キャの恋愛グラフィティ

僕の心のヤバイやつ

桜井のりお (著)

全12巻（続巻）

作品紹介

市川京太郎（陰キャ中二病男子）は「陽キャは別世界の生き物」と決めつけ、学校一の天然美少女・山田杏奈を遠巻きに見てるだけ……。のはずが、気を抜いた山田は、意外とだらしなくて無防備で……。その“秘密”を知ってしまった瞬間から、同じ空間にいるだけで心拍数が上がる市川と、そんな市川の不器用な優しさや、誰にも悟られないような気遣いを見抜いて心を許し始める山田。



いつしか市川の「関わらない」は崩れていき、気づけば視線を追い、名前を呼ばれただけで世界は明るくなっていく。二人の微妙な距離感、すれ違い、ニヤニヤが止まらずドキドキが尊い、陰キャの恋愛グラフィティ。



本作を好きな人は総じて「市川って、つくづくあの頃の俺だよなぁ」っていう共感を抱いていると思います。そんな読者をもれなく「がんばれ、あのときの俺！」って気持ちにさせてくれる、それが「僕ヤバ」の魅力です。カバーイラストと「僕ヤバ」というタイトルで本作を敬遠している人って割といるんじゃないかと思います（実は私も最初はそうだったので）。でも、そんな人も一読してみるとかなり印象が変わるはず。「僕の心のヤバイやつ」は僕（市川）がそう思い込んでいるだけで、俺もそうだったんだよ、みんなそうなんだよ、って、心で声援を送りたくなる、そんな漫画です。