市川ってあの頃の俺だなぁって思ったらもう止まらない陰キャの恋愛グラフィティ『僕の心のヤバイやつ』 67%ポイント還元 全12巻で実質1633円【Kindle漫画セール情報】
2025年12月29日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
『僕ヤバ』が安くてヤバイです。現在全12巻刊行で4983円。全巻通して67%のポイント還元（3350pt）が付くので、実質12巻で……えっ？ 1633円!? 1冊あたり136円!!??
1月8日には第13巻が発売になります。ぜひこの年末、既刊全巻読破しておき、良き新年をお迎えください。
ちなみに第1巻から5巻までは半額セール中で1巻あたり253円に67%ポイント（170pt）が付くので、実質83円です。試し読みでもいいから読んでみて。私みたいなおっちゃんでもキュンキュンするんで本物です。
「じれってーっっ!!!」が「……尊い（泣）」に
誰もが胸打たれる陰キャの恋愛グラフィティ
|Image from Amazon.co.jp
|僕の心のヤバイやつ 1 (少年チャンピオン・コミックス)
僕の心のヤバイやつ
桜井のりお (著)
全12巻（続巻）
4983円 ＋ポイント還元 3350 pt (67%)
第1巻
253円＋ポイント還元 170 pt (67%)
いつしか市川の「関わらない」は崩れていき、気づけば視線を追い、名前を呼ばれただけで世界は明るくなっていく。二人の微妙な距離感、すれ違い、ニヤニヤが止まらずドキドキが尊い、陰キャの恋愛グラフィティ。
本作を好きな人は総じて「市川って、つくづくあの頃の俺だよなぁ」っていう共感を抱いていると思います。そんな読者をもれなく「がんばれ、あのときの俺！」って気持ちにさせてくれる、それが「僕ヤバ」の魅力です。カバーイラストと「僕ヤバ」というタイトルで本作を敬遠している人って割といるんじゃないかと思います（実は私も最初はそうだったので）。でも、そんな人も一読してみるとかなり印象が変わるはず。「僕の心のヤバイやつ」は僕（市川）がそう思い込んでいるだけで、俺もそうだったんだよ、みんなそうなんだよ、って、心で声援を送りたくなる、そんな漫画です。
