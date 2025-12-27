このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第903回

【11.5万→6.9万】年末の大掃除をダイソンで。V12シリーズのスタンド付きセットが39%オフ！

2025年12月27日 20時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Dyson コードレス掃除機「V12 Detect Slim Absolute（SV46 ABL EX AM）」登場！

　Dyson（ダイソン）のコードレス掃除機「V12 Detect Slim Absolute（SV46 ABL EX AM）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格115,500円のところ、39%オフの69,900円で販売中です。

　微細なホコリを光で浮かび上がらせ、吸引したゴミの量を数値で証明。年末の大掃除を「最高」の達成感に変えてくれる、頼れる一台です。

アマゾンでDyson コードレス掃除機「V12 Detect Slim Absolute（SV46 ABL EX AM）」を入手

Dyson コードレス掃除機「V12 Detect Slim Absolute（SV46 ABL EX AM）」の魅力

① 見えないゴミを暴き出す「光」のテクノロジー

　「Fluffy Opticクリーナーヘッド」を搭載。正確に調整された光が、フローリングに潜む微細なホコリを可視化します。一見きれいに見える場所でも、取り逃しを防ぎ、徹底的な掃除をサポートしてくれます。

② ゴミの量に合わせて吸引力を自動調整

　内蔵のピエゾセンサーがゴミの量やサイズを検知。自動で最適な吸引力に調整してくれるため、バッテリーを賢く使いながら効率的に家中を掃除できます。

③ 2つのヘッドと自立式スタンドが付属する安心感

　本モデルは、フローリング用のヘッドに加え、カーペットやペットの毛に強い「Motorbarクリーナーヘッド」も同梱。さらに、壁に穴を開けずに収納・充電ができる「Floor Dok」自立式スタンドもセットになっています。大掃除に必要な装備が、これ一式で揃います

お買い得価格で手に入る！

　確かな吸引力と、微細な粒子を捕らえる高性能HEPAフィルター。掃除の質を変えてくれるセットが特別価格で手に入ります。年末の大掃除を前に、ぜひチェックしてみてください。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。

アマゾンでDyson コードレス掃除機「V12 Detect Slim Absolute（SV46 ABL EX AM）」を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン