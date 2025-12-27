【11.5万→6.9万】年末の大掃除をダイソンで。V12シリーズのスタンド付きセットが39%オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Dyson コードレス掃除機「V12 Detect Slim Absolute（SV46 ABL EX AM）」登場！

Dyson（ダイソン）のコードレス掃除機「V12 Detect Slim Absolute（SV46 ABL EX AM）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格115,500円のところ、39%オフの69,900円で販売中です。

微細なホコリを光で浮かび上がらせ、吸引したゴミの量を数値で証明。年末の大掃除を「最高」の達成感に変えてくれる、頼れる一台です。

Dyson コードレス掃除機「V12 Detect Slim Absolute（SV46 ABL EX AM）」の魅力

① 見えないゴミを暴き出す「光」のテクノロジー

「Fluffy Opticクリーナーヘッド」を搭載。正確に調整された光が、フローリングに潜む微細なホコリを可視化します。一見きれいに見える場所でも、取り逃しを防ぎ、徹底的な掃除をサポートしてくれます。

② ゴミの量に合わせて吸引力を自動調整

内蔵のピエゾセンサーがゴミの量やサイズを検知。自動で最適な吸引力に調整してくれるため、バッテリーを賢く使いながら効率的に家中を掃除できます。

③ 2つのヘッドと自立式スタンドが付属する安心感

本モデルは、フローリング用のヘッドに加え、カーペットやペットの毛に強い「Motorbarクリーナーヘッド」も同梱。さらに、壁に穴を開けずに収納・充電ができる「Floor Dok」自立式スタンドもセットになっています。大掃除に必要な装備が、これ一式で揃います

お買い得価格で手に入る！

確かな吸引力と、微細な粒子を捕らえる高性能HEPAフィルター。掃除の質を変えてくれるセットが特別価格で手に入ります。年末の大掃除を前に、ぜひチェックしてみてください。

