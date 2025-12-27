Amazonセール情報大紹介！ 第903回
【11.5万→6.9万】年末の大掃除をダイソンで。V12シリーズのスタンド付きセットが39%オフ！
2025年12月27日 20時00分更新
【Amazonタイムセール】Dyson コードレス掃除機「V12 Detect Slim Absolute（SV46 ABL EX AM）」登場！
Dyson（ダイソン）のコードレス掃除機「V12 Detect Slim Absolute（SV46 ABL EX AM）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格115,500円のところ、39%オフの69,900円で販売中です。
微細なホコリを光で浮かび上がらせ、吸引したゴミの量を数値で証明。年末の大掃除を「最高」の達成感に変えてくれる、頼れる一台です。
Dyson コードレス掃除機「V12 Detect Slim Absolute（SV46 ABL EX AM）」の魅力
① 見えないゴミを暴き出す「光」のテクノロジー
「Fluffy Opticクリーナーヘッド」を搭載。正確に調整された光が、フローリングに潜む微細なホコリを可視化します。一見きれいに見える場所でも、取り逃しを防ぎ、徹底的な掃除をサポートしてくれます。
② ゴミの量に合わせて吸引力を自動調整
内蔵のピエゾセンサーがゴミの量やサイズを検知。自動で最適な吸引力に調整してくれるため、バッテリーを賢く使いながら効率的に家中を掃除できます。
③ 2つのヘッドと自立式スタンドが付属する安心感
本モデルは、フローリング用のヘッドに加え、カーペットやペットの毛に強い「Motorbarクリーナーヘッド」も同梱。さらに、壁に穴を開けずに収納・充電ができる「Floor Dok」自立式スタンドもセットになっています。大掃除に必要な装備が、これ一式で揃います
お買い得価格で手に入る！
確かな吸引力と、微細な粒子を捕らえる高性能HEPAフィルター。掃除の質を変えてくれるセットが特別価格で手に入ります。年末の大掃除を前に、ぜひチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
