Amazonセール情報大紹介！ 第908回
届いてすぐエンタメ三昧！フィルム貼付済みのアイリスオーヤマ12インチ大画面タブレットが17％オフ
2025年12月28日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】アイリスオーヤマ 12インチタブレット「LUCA（TM12E2W74-AZ1B）」登場！
手軽に大画面エンタメを楽しみたい方に最適な一台、アイリスオーヤマの12インチタブレット「LUCA（TM12E2W74-AZ1B）」
が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格29,818円のところ、17%オフの24,800円で販売中です。
Android15を搭載し、128GBのストレージ、8コアプロセッサを備えています。保護フィルム付きの状態で届くAmazon限定モデルなので、購入後すぐ快適に使い始められる仕様です。
アイリスオーヤマ 12インチタブレット「LUCA（TM12E2W74-AZ1B）」の魅力
① 11.9インチ 2K大画面
2000×1200ピクセルの高解像度ディスプレイを搭載。さらに、著作権保護技術Widevine L1に対応しているため、対応する動画配信サービスで高画質なコンテンツを楽しめます。
② Android 15と8コアプロセッサ
最新のOSバージョンであるAndroid 15を搭載。セキュリティ面でも安心して長く使えるだけでなく、心臓部には定評のある MediaTek Helio G99を採用。
③ しっかり使える8000mAhバッテリーを内蔵
大容量8000mAhバッテリーを内蔵しており、外出先でもACアダプターを気にせず長時間楽しめる安心の設計となっています。
製品スペック
【OSバージョン】Android（TM）15
【ディスプレイ】11.97インチ液晶（2000×1200ピクセル）
【バッテリー容量】8000mAh
【CPU】Helio G99（8コア）
【内蔵 RAM 容量】4GB（拡張メモリ 最大 12GB）
【内部ストレージ容量】128GB
【カメラ（イン／アウト）】5MP FF／13MP AF
【Wi-Fi】IEEE802.11ac／a／b／g／n
【Bluetooth（R）機能】Bluetooth（R）5.0
【外部接続端子】USB Type-C（TM）ポート（USB2.0）、φ3.5mmイヤホンジャック
【対応microSDカード】最大1TB UHS-II 非対応
【Widevine】L1
お買い得価格で手に入る！
コスパの良い大画面タブレットを探している方、動画や電子書籍、Web閲覧用に使いたい方におすすめの一台です。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
