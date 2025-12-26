これは雰囲気づくりが楽しい。26種類のシーン設定対応のSwitchBot「RGBICフロアライト」が24％OFF中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

人気のフロアライトがさらに進化！SwitchBot「RGBICフロアライト」がAmazonタイムセールで24％OFF！

1600万色の中から選べる26種類のシーン設定で、映画の臨場感、ゲームの没入感、パーティーの盛り上げなど、より多彩な空間演出を楽しめる「SwitchBot RGBICフロアライト」が、Amazonセールに登場。

「SwitchBot RGBICフロアライト」の参考価格は8,980円ですが、セールでは24％オフの6,862円という割引価格で手に入ります。

RGBIC技術で大進化！複数色を同時に表現

新搭載のRGBICチップにより、ひとつのフロアライト上に複数のカラーを同時に表現。滑らかなグラデーション演出も可能！

1600万色の中から選べる26種類のシーン設定で、映画の臨場感、ゲームの没入感、パーティーの盛り上げなど、より多彩な空間演出を楽しめる。直接照明にも間接照明にも対応し、空間を一瞬で理想の雰囲気に変えます。

「SwitchBot RGBICフロアライト」が、24％オフの6,862円で購入できるチャンス。ぜひ確認ください！