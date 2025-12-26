Amazonセール情報大紹介！ 第815回
これは雰囲気づくりが楽しい。26種類のシーン設定対応のSwitchBot「RGBICフロアライト」が24％OFF中
2025年12月26日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
人気のフロアライトがさらに進化！SwitchBot「RGBICフロアライト」がAmazonタイムセールで24％OFF！
1600万色の中から選べる26種類のシーン設定で、映画の臨場感、ゲームの没入感、パーティーの盛り上げなど、より多彩な空間演出を楽しめる「SwitchBot RGBICフロアライト」が、Amazonセールに登場。
「SwitchBot RGBICフロアライト」の参考価格は8,980円ですが、セールでは24％オフの6,862円という割引価格で手に入ります。
RGBIC技術で大進化！複数色を同時に表現
新搭載のRGBICチップにより、ひとつのフロアライト上に複数のカラーを同時に表現。滑らかなグラデーション演出も可能！
1600万色の中から選べる26種類のシーン設定で、映画の臨場感、ゲームの没入感、パーティーの盛り上げなど、より多彩な空間演出を楽しめる。直接照明にも間接照明にも対応し、空間を一瞬で理想の雰囲気に変えます。
「SwitchBot RGBICフロアライト」が、24％オフの6,862円で購入できるチャンス。ぜひ確認ください！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第898回
トピックス【防水×高クッション×極上のフィット感】KEENのオンオフ使える万能トレイルシューズが23%Oオフ！
-
第897回
トピックス年末年始のゆったり時間にも◎履くだけで足元ぽかぽか！「まるでこたつソックス」が17％OFFの1,499円
-
第897回
トピックス年末片付けの最終兵器、来た。テプラSR-MK1が参考価格比44%オフ
-
第896回
トピックス【51%OFF】ニューバランスの冬用サンダル「CRVN MOC Mule」が4,000円台！
-
第895回
トピックスInsta360 X5 プレミアムキットがAmazonタイムセールで特価
-
第894回
トピックスセール本日終了！メレル「ジャングルモック」いま買いどき
-
第893回
トピックス濡れにくいのに快適さも狙う！GORE-TEXのハダシウォーカーが値下げ
-
第876回
トピックス【5万円差はデカい】RTX 5070×Core Ultra 7 265のG TUNE DG、いま買い時！
-
第872回
トピックス【5万円台に！】120Hzの滑らか表示＋おサイフ、Motorola edge 60 pro PANTONEが今ならこの値段
-
第858回
トピックス画面デカい×テンキー×Office 2024！“ちょうどいい”Dellがタイムセールに降臨
-
第854回
トピックス来年度の確定申告、紙で詰む前に。ScanSnap iX2500が参考価格比24%オフ
- この連載の一覧へ